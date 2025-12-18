Un expiloto sentencia a Bagnaia y coloca a Pedro Acosta al lado de Marc Márquez

Marco Melandri, expiloto de motociclismo, cree que Ducati debería apostar ya por el joven Pedro Acosta para su equipo oficial.

Para 2026 Ducati no tocará su pareja de pilotos: seguirán siendo Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El campeón del mundo y un Pecco que lo ha pasado realmente mal. En algunas citas ha podido luchar por victorias y en otras se ha ido al suelo cuando rodaba último. Unos resultados que en una escudería como Ducati no se pueden permitir.

Por eso el expiloto Marco Melandri, en palabras que publica 'GP One', cree que lo mejor para Ducati sería sacar a Pecco… para que llegue el joven Pedro Acosta.

Así lo explica: "La situación de Pecco creo que es un verdadero enigma, porque nadie puede entender su 2025, ni siquiera los que han corrido. También lo he hablado con compañeros y es inexplicable cómo un piloto puede pasar de ganar una carrera a no tener la más mínima confianza. Yo, cuando corría para Ducati y luchaba, si iba bien podía conseguir un quinto puesto, pero luego volvías a tu nivel habitual".

"Visto desde fuera, me parece que la relación entre las partes se ha ido desmoronando poco a poco. Si antes Pecco y Ducati eran marido y mujer, ahora son simplemente parientes. Entre ellos ya no veo esa armonía y ese vínculo que era tan fuerte y cercano para empujarles juntos a ir más allá. No creo que se quede en 2027, pero quizás me equivoque", detalla el italiano.

Y mete a Acosta en la ecuación: "Márquez - Acosta sería un equipo de ensueño a todos los efectos...".

"Por otro lado Ducati tiene que pensar en planificar su futuro y Acosta, teniendo en cuenta su corta edad, creo que es la opción natural y la mejor. Es joven, es muy fuerte, porque encima de la moto siempre lo da todo: lo hemos visto con la KTM. Creo que Pedro es la elección correcta, que no hay que perder de vista de cara a 2027", completa Melandri.

Todos los contratos finalizan con el mundial de 2026. Por lo que el próximo invierno podría ser realmente movido en el mundial de MotoGP.