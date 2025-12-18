Un campeón de la F1 descarta un "boicot" de McLaren a Piastri: "Nada por el estilo"

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en el año 1997, tiene claro que McLaren no ha perjudicado a Oscar Piastri.

Lando Norris se proclamó campeón del mundo de la Fórmula 1. Por delante de Max Verstappen y de su compañero, Oscar Piastri. En las últimas carreras el australiano se perdió. No podía dominar ese McLaren como lo hizo varias carreras atrás. Pero no hubo boicot. Eso es lo que ha dicho Jacques Villeneuve, campeón en el año 1997.

En palabras que recoge 'Marca', descarta que McLaren haya perjudicado a Oscar: "Puede que haya gente que diga que el equipo de Woking no ayudó a Piastri, pero esa no es la verdad de lo que sucedió".

"McLaren es un grande de la F1. No hicieron que el coche de Piastri fuera más lento. No hicieron nada por el estilo", apunta el expiloto.

No tiene favoritos entre los dos pilotos de McLaren: "Al fin y al cabo, querían ser campeones del mundo con cualquiera de los dos pilotos. Piastri es un piloto joven, prometedor y con una gran imagen si gana. Norris lleva ya un tiempo ahí, trabajando con el equipo. Así que cualquiera de los dos habría estado bien que se coronara".

Cree que Piastri sí podría creerse esa teoría, pero que no le ayudaría de cara al futuro: "Cabe la posibilidad de que Piastri empiece a pensar en eso del boicot y empiece a creerse esa idea descabellada".

A pesar de que Oscar lideró el mundial en diferentes fases, en el tramo final se vino abajo. Y eso fue fatal para él. Lando le acabó pasando... y se llevó su primer título de la Fórmula 1.