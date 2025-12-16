Ahora

"¿Haberle fichado? Absolutamente, sí"

Fernando Alonso y Aston Martin tienen un diamante: el exjefe de Ferrari asegura que Newey era "indispensable"

MaurizioArrivabene asegura que de haber seguido al cargo de la 'Scuderia' habría fichado con los ojos cerrados al nuevo jefe de Aston Martin.

Fernando Alonso y Adrian Newey

En 2028 se cumplirán, si no se pone remedio, 20 años del último Mundial de Constructores de Ferrari, lo que da cuenta de los difíciles años que lleva atravesando la escudería más laureada de la historia.

Su exjefe, MaurizioArrivabene, de hecho exculpa a Lewis Hamilton de su pobre rendimiento en la temporada de su debut ya que, según él, el coche no está a la altura.

"Lewis no está acabado, sigue siendo competitivo, pero solo contratas a alguien como él si puedes darle un coche competitivo", ha explicado en declaraciones a 'Quotidiano Sportivo'.

"Necesita el paquete adecuado para rendir al máximo, si no lo tienes no le contrates. No es una crítica, es sentido común", ha añadido el que fuera máximo mandatario de Ferrari de 2015 a 2018.

De hecho, Arrivabene cree que AdrianNewey podría haber sido la solución idónea para la 'Scuderia': "¿Haberle fichado? Absolutamente, sí. Era indispensable".

El ingeniero con más títulos de la historia empezó a trabajar con Aston Martin el pasado mes de marzo y de cara a la nueva normativa, ahora con el rol de jefe, es la gran baza de Fernando Alonso para levantar su tercera corona. Y en Ferrari lo saben.

