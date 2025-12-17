Ahora

Agresión a menores

Denuncian al jefe de redes de Vox por agresión sexual a un menor que colaboraba con el partido y Revuelta

Los detalles El denunciante afirma que cuando tenía 16 años, Javier Esteban le escribía insistentemente para quedar con él fuera de los actos de partido y que le animó a tener relaciones homosexuales.

Javier Esteban (derecha), jefe de redes de Vox, junto al diputado Manuel Mariscal (izquierda). Javier Esteban (derecha), jefe de redes de Vox, junto al diputado Manuel Mariscal (izquierda). laSexta
El jefe de redes de Vox, Javier Esteban, ha sido denunciado por un excolaborador del partido menor de edad por una presunta agresión sexual. Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, y a la que ha accedido 'El Mundo', los hechos habrían ocurrido a finales de 2023, cuando el denunciante tenía 16 años recién cumplidos.

El denunciante colaboraba editando vídeos para el partido y para la organización Revuelta. Según informa 'El Mundo', en su denuncia incluye 16 hojas con capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con Esteban, en las que él le hacía preguntas relacionadas con su orientación sexual como si le gustaban "chicos o chicas" o si "carne o pescado".

Además, muestra insistentes mensajes en los que Esteban le proponía quedar más allá de los eventos de Vox. Finalmente, en diciembre de 2023, el joven accedió a quedar. En un primer momento, se iban a encontrar en su casa, pero acabaron tomando algo cerca de la sede de Vox.

Según afirma el joven en la denuncia, Esteban realizó tocamientos "con ánimo sexual y libidinoso". Una vez se separaron y "tras rechazar darle un beso, en la estación de metro", el denunciante cuenta que el community manager de Vox le envió una fotografía por WhatsApp que se borra tras abrirla en la que le animaba a tener relaciones homosexuales.

Tras esta situación, el joven se distanció de Vox y Revuelta para evitar encontrarse con su agresor. Sin embargo, un año y medio después (en junio de 2025), le volvió a contactar de nuevo para, supuestamente, grabar unos vídeos en la sede del partido. Entonces, el denunciante tenía 17 años.

En la denuncia, explica que se grabaron unos vídeos para el proyecto 'Bipartidismo Stream' que nunca se subieron a esa plataforma. No obstante, declara que "al acabar de grabar esos vídeos, dentro de la sala de reuniones, me propuso, de nuevo, ir a su casa, con clara intención sexual", a lo que el joven se negó.

Según 'El Mundo', el denunciante, que ahora tiene 18 años, considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual, agravado por "una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad" y por la relación de superioridad con el denunciado. Además, hace constar en el escrito que hay otros jóvenes que han sufrido lo mismo.

