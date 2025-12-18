Así es la revolución de la Fórmula 1 en 2026 con la que sueña Fernando Alonso

La FIA ha publicado las innovaciones en el reglamento y en los monoplazas de la competición de cara al año que viene. Unos nuevos conceptos que, sin duda, cambiarán la forma de competir de los pilotos.

La temporada 2026 de Fórmula 1 promete emociones fuertes. Como se ha podido anticipar en el tramo final de este año, son muchas las escuderías y los pilotos con el ojo puesto desde hace meses en el nuevo reglamento. Finalmente, la FIA ha hecho oficial algunos de los cambios que serán introducidos en la competición.

El más remarcable es el nuevo diseño de los monoplazas. Serán más pequeños y rápidos. También terminará el famoso 'efecto suelo', que tantos problemas ha dado a los pilotos. Este buscaba acercar lo máximo posible al asfalto el centro de gravedad de los coches y fue el responsable del 'porpoising' que descalificó a los McLaren el Las Vegas.

También toca despedirse del DRS, que será sustituido por el 'Overtake', el cual se podrá utilizar en las mismas situaciones que su predecesor. Sin embargo, esta nueva función, no consistirá en el despliegue de un alerón trasero, sino en un aumento de la potencia eléctrica.

En el apartado técnico, se elimina el complejo MGU-H. Esto permitirá a los pilotos gestionar a su gusto el uso de la energía del coche. Lo que abre un nuevo abanico de posibilidades en lo táctico, permitiendo a los conductores controlar la potencia de su propio monoplaza en según que momentos de la carrera, lo que se conocerá como 'Boost' (impulso), cuando el piloto emplee un extra de energía; y 'Recharge' (recarga).

Además, en los nuevos diseños digitales de los coches diseñados por la FIA destacan dos nuevos elementos clave. Se trata de la presencia de elementos móviles en los alerones delantero y trasero. Lo que permitirá a los monoplazas situarse en 'modo recta' y 'modo curva', según el tramo del circuito en el que se encuentren.

Estas son las principales novedades que la federación pretende introducir el año que viene. La FIA, buscará innovar en 2026 y en la inclusión de todos estos cambios, se proponen acercar la competición a sus aficionados a través de la simplificación de la terminología. Un futuro plagado de innovaciones, que anticipa un emocionante 2026.

Meet the 2026 evolution of Formula 1.#F1pic.twitter.com/5WpMonkQzV — Formula 1 (@F1) December 17, 2025