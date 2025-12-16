Facturas por partidos que no se habían jugado o 60.000 euros por "aloe vera": Laporta asegura que desconoce los pagos del Barça a Negreira

Entre líneas Entre 2001 y 2018, el Barcelona pagó un total de 8,4 millones de euros al ahora exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Joan Laporta no ha podido justificar los pagos realizados al exárbitro José María Enríquez Negreira durante su primera etapa como presidente del FC Barcelona. laSexta ha accedido a su declaración ante la jueza, donde afirmó desconocer el motivo de los pagos, incluyendo una factura de 60.000 euros por "packs de aloe vera" y otra de 130.000 euros por la digitalización de jugadas del Mundial de Sudáfrica. Laporta insistió en su desconocimiento sobre estos conceptos. Además, exentrenadores como Luis Enrique y Ernesto Valverde negaron haber visto o utilizado los informes. El Barcelona pagó 8,4 millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018.

Joan Laporta ha sido incapaz de justificar los pagos al exárbitro José María Enríquez Negreira que realizó el Barça durante su primera etapa como presidente del Club. laSexta ha tenido acceso a las imágenes de su declaración ante la jueza, donde insistió en que desconoce el motivo de los pagos.

Algunos de ellos tienen unos conceptos sorprendentes, como el de la factura de 60.000 euros hecha el 30 de noviembre de 2005 por "packs de aloe vera". Al ser preguntado a este respecto por el fiscal, Laporta indicó que se trata de "una factura de hace 20 años". "Sinceramente, esa factura la desconozco", aseguró.

Otros de los conceptos destacados por el fiscal Anticorrupción hacen referencia a la digitalización de la jugada del Mundial de Sudáfrica. Es decir, el análisis de vídeo de acciones hechas en los partidos de esa competición por el que le pagaron 130.000 euros. La cuestión es que esos pagos se hicieron días antes del inicio del Mundial.

La respuesta del actual presidente azulgrana se repitió: "Yo lo desconozco. Lo tendría que preguntar a la persona que emitió la factura. Lo desconozco". Además, apuntó a que "afortunadamente" esos informes de Negreira "aparecieron en un fondo de armario".

laSexta también ha accedido a los vídeos de las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde. Los dos exentrenadores del equipo coincidieron en que no vieron ni utilizaron los supuestos informes.

Fueron contundentes y negaron saber nada al respecto. Valverde sí que reconoció que en el Barcelona posiblemente se conociera la existencia de los informes, pero que "yo ni lo solicité ni me lo ofrecieron".

El Barcelona pagó por estos supuestos trabajos durante 17 años (entre 2001 y 2018) al entonces árbitro del equipo. Según la Guardia Civil, le ingresó en ese tiempo 8,4 millones de euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.