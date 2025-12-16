Ahora

Declaración ante la jueza

Facturas por partidos que no se habían jugado o 60.000 euros por "aloe vera": Laporta asegura que desconoce los pagos del Barça a Negreira

Entre líneas Entre 2001 y 2018, el Barcelona pagó un total de 8,4 millones de euros al ahora exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Joan Laporta en su declaración por el caso Negreira.
Joan Laporta ha sido incapaz de justificar los pagos al exárbitro José María Enríquez Negreira que realizó el Barça durante su primera etapa como presidente del Club. laSexta ha tenido acceso a las imágenes de su declaración ante la jueza, donde insistió en que desconoce el motivo de los pagos.

Algunos de ellos tienen unos conceptos sorprendentes, como el de la factura de 60.000 euros hecha el 30 de noviembre de 2005 por "packs de aloe vera". Al ser preguntado a este respecto por el fiscal, Laporta indicó que se trata de "una factura de hace 20 años". "Sinceramente, esa factura la desconozco", aseguró.

Otros de los conceptos destacados por el fiscal Anticorrupción hacen referencia a la digitalización de la jugada del Mundial de Sudáfrica. Es decir, el análisis de vídeo de acciones hechas en los partidos de esa competición por el que le pagaron 130.000 euros. La cuestión es que esos pagos se hicieron días antes del inicio del Mundial.

La respuesta del actual presidente azulgrana se repitió: "Yo lo desconozco. Lo tendría que preguntar a la persona que emitió la factura. Lo desconozco". Además, apuntó a que "afortunadamente" esos informes de Negreira "aparecieron en un fondo de armario".

laSexta también ha accedido a los vídeos de las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde. Los dos exentrenadores del equipo coincidieron en que no vieron ni utilizaron los supuestos informes.

Fueron contundentes y negaron saber nada al respecto. Valverde sí que reconoció que en el Barcelona posiblemente se conociera la existencia de los informes, pero que "yo ni lo solicité ni me lo ofrecieron".

El Barcelona pagó por estos supuestos trabajos durante 17 años (entre 2001 y 2018) al entonces árbitro del equipo. Según la Guardia Civil, le ingresó en ese tiempo 8,4 millones de euros.

