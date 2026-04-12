La surrealista sanción a Aston Martin y al compañero de Alonso en la carrera de GT: ¡450 segundos!

El coche número 18 de Lance Stroll, Roberto Merhi y Mari Boya acabó penúltimo en la carrera de GT, tras recibir varias sanciones por límites de pista y por ignorar las banderas azules.

La mala temporada de Aston Martinva más allá de la Fórmula 1. Aprovechando el mes de parón, algunos pilotos como Lance Stroll o Mari Boya, de Fórmula 2, han aprovechado para seguir compitiendo en otras categorías.

Junto a Roberto Merhi, los tres se han subido al Aston Martin GT3 nº18 del equipo Comtoyou Racing para disputar las 6h de Paul Ricard de la GT World Challenge Europe.

Sin embargo, ni Stroll (que debutaba con un GT) ni los dos españoles tuvieron un fin de semana positivo. En la sesión de clasificación ya las cosas no empezaron bien clasificando en 15ª posición, algo que les lastró en una carrera llena de penalizaciones.

El coche nº18 acabó en penúltima y 48ª posición, tras recibir 450 segundos (casi ocho minutos) de penalización por ignorar las banderas azules y saltarse los límites de pista en repetidas ocasiones.

Curiosamente, fue otro Aston Martin, el número 7, quien se llevó la victoria. Una carrera, que también disputó el equipo de Max Verstappen, quien acabó en novena posición, aunque sin el cuatro veces campeón del mundo a los mandos, sino como jefe de equipo.