Abril, el mes que decide el futuro de la nueva Fórmula 1

La FIA se reúne por primera vez el próximo jueves 9 de abril para decidir el devenir de la categoría tras el accidente de Oliver Bearman en Japón

La nueva Fórmula 1 ha estado envuelta en polémica desde que comenzó la temporada. Los nuevos motores 50% combustión y 50% eléctricos han hecho que incluso tengamos que añadir nuevas palabras al diccionario como superclipping (cuando el motor pierde velocidad punta para recuperar energía) o acostumbrarnos a adelantamientos que dependan de la batería.

Este tipo de situaciones no han gustado nada a pilotos como Fernando Alonso, Max Verstappen o Carlos Sainz, que han criticado la nueva normativa de forma tajante.

Aunque hay otros pilotos como Lewis Hamilton o Pierre Gasly que ya han dicho que estos nuevos coches les parecen divertidos de conducir y que hay demasiada negatividad en torno a la nueva generación de coches.

"Sinceramente, creo que hay demasiada negatividad en torno a esto y no me gusta. De verdad creo que seguimos restando demasiado mérito a los pilotos. Cuando conduces en el primer sector de Suzuka y tienes un cierto agarre, en realidad no importa. La batería, todas estas cosas... sigues teniendo que estar al límite del agarre que te dan", comentó Gasly, en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

Sin embargo, el accidente de Oliver Bearman en el pasado GP de Japón ha encendido todas las alarmas. El joven piloto británico estaba persiguiendo a Franco Colapinto en plena carrera, hasta que la batería del argentino entró en superclipping justo antes de llegar a la curva 13 (una curva rápida a izquierdas).

En ese momento, Bearman, con batería y a la caza del piloto de Alpine, se encontró con Colapinto a una diferencia de unos 50 km/h, por lo que tuvo que irse al césped para esquivarle, perdió el control, y estrelló su Haas contra las protecciones.

El impacto, que alcanzó los 50G, dejó a Bearman dolorido y con una contusión en su rodilla derecha. Tras esto, la FIA anunció que durante este mes de parón, después de la cancelación del GP de Baréin y de Arabia Saudí, se iban a convocar distintas reuniones para retocar distintos aspectos de la nueva reglamentación. De hecho, la primera reunión ya tiene fecha: el próximo jueves 9 de abril.

Una reunión donde se tratarán temas como el superclipping o cómo se pueden mejorar las situaciones inseguras en pista. Sin embargo, hay gente del paddock que prefiere ser cauta y no tomar decisiones de forma apresurada.

Precisamente, el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, ha hablado sobre estas reuniones que tendrán lugar en abril: "No podemos tomar decisiones precipitadas y luego, unas pocas carreras después, decir: 'Esa fue la decisión equivocada'".

"Lo bueno es que todos estamos trabajando juntos y de una manera muy abierta y transparente, a un nivel que no creo haber visto antes. Tengo bastante confianza en que la Fórmula 1, como comunidad, encontrará la solución adecuada para todo aquello que necesitemos mejorar", comentó Komatsu, según recoge 'Sky Sports'.

Un mes de abril que será clave y que podría marcar un antes y un después en la temporada. El próximo gran premio será en Miami, una cita en la que podríamos ver diversos cambios tanto por parte de la FIA, como de los propios equipos, con las primeras actualizaciones de la temporada. Sin embargo, eso no lo podrá saber nadie hasta el próximo viernes 1 de mayo, cuando comiencen los libres 1 en el circuito americano.