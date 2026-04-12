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Jannik, muy superior

Sinner vence a Alcaraz en Montecarlo y recupera el número uno del mundo

El italiano supera a Carlitos en dos sets en una final que tuvo un primer set muy igualado y un segundo en el que Jannik impuso su ley.

Jannik SinnerJannik SinnerRedes

Carlos Alcaraz no ha podido con Jannik Sinner. El murciano se ha visto superado durante gran parte de la final del Masters 1.000 de Montecarlo. 7-6 y 6-3 ha sido el resultado final de un partido que ha nombrado al nuevo número uno del mundo.

Sinner volverá a liderar el ranking ATP después de superar a un Carlos que no ha terminado de estar del todo cómodo en el encuentro. Jannik ha recuperado muy rápido los break que conseguía Alcaraz y, en los momentos decisivos, ha sido más determinante.

En el primer set, Sinner ha mostrado una inusual falta de acierto en el primer saque. Sin embargo, en el 'tiebreak' ha sido cuando se ha repuesto de esos fallos en el servicio. Carlitos, por el contrario, ha terminado cediendo la primera manga con una extraña doble falta.

A pesar de ese error, el murciano ha comenzado el segundo set con mucha energía. Pronto ha 'roto' el saque a Sinner pero el italiano se ha recompuesto con cierta rapidez para, minutos después, cerrar el segundo y definitivo set con un 6-3.

El número uno pasa a ser propiedad del transalpino que prolonga una racha increíble de 22 victorias seguidas en Masters 1.000. Son 44 de 45 sets ganados de Jannik en una dinámica en la que parece absolutamente invencible.

Carlitos, por su parte, a pesar de no estar a su máximo nivel, ha mostrado una gran versión de sí mismo que no ha sido suficiente para superar a un Sinner que encara absolutamente lanzado esta gira de tierra batida.

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