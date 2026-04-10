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Artemis II vuelve a la Tierra, en directo | La misión de la NASA que regresó a la Luna ameriza hoy en el Pacífico

La nave 'Orión', que el pasado 6 de abril realizó un sobrevuelo de más de seis horas alrededor de la Luna, regresa hoy a la Tierra. Se espera que americe en el océano Pacífico durante nuestra madrugada del sábado.

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  3. 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico: así regresa 'Orión' a la Tierra

Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico.laSexta

⌚ ¿A qué hora amerizan los astronautas de Artemis II en el Pacífico?

Hace sólo unas horas, los astronautas de la misión Artemis II estaban a medio camino entre la Luna y la Tierra. Quedan pocas horas para que regresen al planeta en un proceso protocolizado hasta el último milímetro y no exento de riesgos. ¿Y a qué hora llegarán? Se espera que americen en algún lugar del océano Pacífico, frente a las costas de San Diego (Estados Unidos), a las 02:07h de la madrugada del sábado (hora peninsular española).

2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico: así regresa 'Orión' a la Tierra

El proceso de regreso de 'Orión' es inminente, pero también peligroso: concentra algunos de los momentos más críticos de la misión Artemis II, la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de medio siglo. El primer paso para su regreso a la Tierra será la separación del módulo de tripulación de 'Orión' del de servicio, dejando al descubierto el escudo término, diseñado para soportar temperaturas extremas durante la reentrada: la cápsula comenzará entonces su descenso desde unos 122 kilómetros de altura, a gran velocidad.

Al alcanzar los 61 kilómetros, ya en la atmósfera, se producirá el pico térmico: la nave puede superar los 2.700ºC. Y es en este momento, cuando, además, se producirá un fenómeno llamado rebote, en el que la cápsula reduce momentáneamente su descenso antes de continuar la trayectoria. Superada la fase más crítica, la nave entrará en la región subsónica: en torno al minuto 10 de descenso se desplegarán dos paracaídas de frenado, que reducirán la velocidad hasta unos 493 km/h y poco después, se abrirán tres paracaídas principales que permitirán desacelerar la cápsula hasta unos 27 km/h, velocidad a la que se producirá el amerizaje en el Pacífico en el minuto 13 de la maniobra:

Primer paso del aterrizaje del Artemis II.
Así será el aterrizaje de Artemis II: 2.700 grados, paracaídas y un amerizaje milimétrico en el Pacífico

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