Prisión para el hombre que mató a un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Helicóptero en el que el menor apuñalado en Villanueva de la Cañada fue trasladado al hospital 12 de Octubre de Madrid

El contexto El menor, de 11 años de edad, fue apuñalado este jueves por la tarde en los baños del centro cultural La Despernada por un hombre de 23 años que huyó de la escena, pero que posteriormente fue detenido.

Un hombre ha sido detenido por el apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada, Madrid. El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado su ingreso en prisión. El incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando el 112 recibió el aviso. El agresor huyó tras apuñalar al menor en los baños, pero fue detenido posteriormente. A pesar de los esfuerzos por salvar al niño, que sufrió heridas en el tórax, cuello y espalda, murió en el hospital. El presunto agresor, que "tenía autismo", ha sido evaluado en Psiquiatría.

El hombre detenido por el apuñalamiento y muerte de un menor de 11 años este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), acudirá a prisión después de que así lo haya decretado el juzgado de guardia de Móstoles en una noticia adelantada por 'ABC'.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. El presunto agresor huyó tras apuñalar al menor en los baños del centro, pero fue detenido horas más tarde. La madre y los hermanos del niño, David, se encontraban fuera de las instalaciones esperando a que este finalizara sus clases de inglés.

Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda. A pesar de que fue trasladado en helicóptero y consiguieron revertir una parada cardiorespiratoria, murió en el hospital.

Según ha relatado el alcalde de Villanueva de la Cañada, en el centro cultural pasan al día unos 800 menores que reciben clases de música, idiomas o refuerzo al estudio. El menor en cuestión vivía con su familia en Brunete pero asistía al colegio Santiago Apóstol de la localidad.

Durante la mañana del viernes, una treintena de agentes han inspeccionado el lugar de los hechos registrando papeleras, canalones y rejillas de ventilación en busca del arma homicida. La prima de la madre de la víctima ha expresado que el presunto agresor "tenía autismo": "Nos daba penita porque no tenía amigos, nos decía que no tiene amigos, que todo el mundo lo rechaza".

Tras su detención, el presunto autor de los hechos ha permanecido ingresado en el área de Psiquiatría, donde se le ha sometido a una evaluación según el citado medio.

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