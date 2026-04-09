¿Puede Trump desmantelar las bases de Morón y Rota? El problema militar que conllevaría que la ley sí permite

Los detalles Jurídicamente, las armas o los destructores son estadounidenses, por lo que se los pueden llevar. Pero, desde el punto de vista diplomático, Trump se metería en un gran problema. Esas armas forman parte del sustento de los escudos antimisiles de la OTAN y de la Unión Europea.

Donald Trump enfrenta la cuestión de si puede realmente abandonar las bases estadounidenses en Alemania o España, un tema vinculado a la situación en Oriente Medio. Desmantelarlas es prácticamente imposible, pero podría retirar a sus tropas y armamento, aunque esto generaría una crisis diplomática y militar. Legalmente, Estados Unidos podría salir de las bases en España al romper el convenio bilateral, según el analista Guillermo Pulido. Sin embargo, desmantelar las bases no es posible, ya que la soberanía es del país anfitrión. Además, el traslado del armamento complicaría la situación diplomática, dado su papel en los escudos antimisiles de la OTAN y la Unión Europea. A pesar de las declaraciones de Trump, no hay discusiones oficiales sobre una retirada o restricción del uso de estas infraestructuras.

¿Puede Donald Trump realmente abandonar las bases de EEUU en Alemania o España? Esta es una de las cuestiones que rodean la guerra en Oriente Medio. Desde luego, la opción de desmontarlas hay que desecharla, porque es prácticamente imposible. La única alternativa para Trump sería llevarse a sus soldados y todo el armamento de dichas bases. Otra tarea que no es nada fácil y que supondría abrir una nueva crisis diplomática y militar.

La realidad es que Estados Unidos sí que podría dejar las bases en España desde el punto de vista jurídico, pues no hay mayor impedimento legal. Bastaría con disolver o romper el convenio bilateral que las rige. O cómo explica Guillermo Pulido, analista de seguridad y defensa: "Estados Unidos sí podría retirarse de las bases que tiene actualmente en España y podría hacerse rápidamente, en cuestión de pocos meses o en un año y poco aproximadamente".

Por eso, la verdadera pregunta clave es: ¿puede Trump desmantelar esas bases? Y la respuesta es que no. EEUU no es que pueda "demoler" las bases en sí, porque la soberanía sobre ellas la mantiene cada país. Es el caso de las bases de Torrejón o Zaragoza, que no han desaparecido.

¿Qué pasa con el armamento?

Otra cuestión importante es el traslado del armamento y demás elementos o vehículos militares que ahora hay en las bases de Estados Unidos en España o Alemania.

Jurídicamente, las armas o los destructores son estadounidenses, por lo que se los pueden llevar. Pero, desde el punto de vista diplomático, Trump se metería en un gran problema. Esas armas forman parte del sustento de los escudos antimisiles de la OTAN y de la Unión Europea.

"Rota es la tercera base norteamericana en el Mediterráneo, después de Sigonella y después de Nápoles", ha explicado el analista en defensa Juanjo Rodríguez en Al Rojo Vivo. Y como recuerda la exmilitar Zaida Cantera, "fue EEUU la que pidió la ampliación del despliegue, entre otras cosas, para la ampliación de ese escudo antimisiles".

Así que, como confirmaba en la tarde de este jueves su canciller, más allá de la bravuconada cabreada trumpiana, EEUU no ha hablado ni de una retirada ni de una restricción del uso de la infraestructura militar compartida.

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