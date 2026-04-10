Stroll, muy directo sobre Aston Martin y el AMR26 de Fernando Alonso: "No tenemos un coche competitivo"

El compañero del asturiano aprovechará el descanso en el calendario para competir en una prueba de coches de turismo, donde ha comentado la situación actual del AMR26.

Los problemas en Aston Martin continúan sin resolverse. Está siendo un inicio de temporada muy decepcionante para Fernando Alonso y la escudería británica, que apenas están logrando finalizar las carreras celebradas hasta el momento y durante este parón (por el aplazamiento de Báhrein y Arabia Saudí) las cosas no parecen estar yendo a mejor.

Lance Stroll, compañero del asturiano, aprovechará este descanso en el calendario para disputar la prueba inaugural de la GTWCE Endurance Cup de 2026. Pilotará el Aston Martin Vantage GT3 Evo de Comtoyou Racing junto a Roberto Merhi y Mari Boya.

Antes de este reto el canadiense ha explicado la situación actual en Silverstone, dejando unas desalentadoras palabras: "Este año no tenemos un coche muy competitivo y ahora tenemos un tiempo sin carreras. Así que se me ocurrió cambiar un poco las cosas, adoptar una mentalidad diferente durante el parón".

Una prueba donde Stroll asegura, como recoge 'Motorsport', que "ganar es posible", algo que "no existe en la Fórmula 1". Un nuevo desafío para el compañero de Fernando, que se suma a la iniciativa de Max Verstappen por las carreras de coches de turismo.

Mientras tanto en F1 las cosas no terminan de mejorar para Aston Martin y el ADUO se plantea como una importante esperanza para los de Adrian Newey de realizar mejoras. Tocará seguir esperando para ver a Alonso cómodo en un AMR26 competitivo, aunque por el momento permanece muy lejos de las expectativas con el español.