Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda semana arranca con la declaración de la exmujer de Koldo y el exdirector de Carreteras

Las "chistorras", los "soles" y las "lechugas", el lenguaje que utilizaban Koldo y su mujer Está por ver si entre las preguntas que se le hagan figuran las veces que, según ha admitido, acudió a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recoger dinero en efectivo correspondiente al reintegro de gastos de su entonces marido y del exministro Ábalos, que en ocasiones adelantaba Koldo García. Y también el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero. Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según la UCO; Uriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad. Compartir en X

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¿Contestará la exmujer de Koldo sólo a la abogada de su expareja? La exmujer de Koldo, Patricia Uriz, tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen, precisamente por estar investigada en la Audiencia, si bien lo previsible es que responda al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor. Compartir en X

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Los citados hoy en el Supremo La sesión comenzará a las 10:00 horas. Estos son los citados hoy en el Supremo: Josefa Pérez García, trabajadora de Ineco

Manuel Pérez Vilariño, amigo de Víctor Ábalos

Israel Pilar Ortiz, empresario cercano a Aldama

Claudio Rivas Ruiz Capillas, empresario y propietario de Villafuel

Manuel Salles Carceller, empresario investigado en el caso hidrocarburos que contrató a Koldo tras su salida del Ministerio

Javier Serrano Costumero, socio de Aldama

Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García

Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras Compartir en X

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