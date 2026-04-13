Caso mascarillas
Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda semana arranca con la declaración de la exmujer de Koldo y el exdirector de Carreteras
Los detalles El Supremo retoma este lunes el juicio al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García. Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama.
Las "chistorras", los "soles" y las "lechugas", el lenguaje que utilizaban Koldo y su mujer
Está por ver si entre las preguntas que se le hagan figuran las veces que, según ha admitido, acudió a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recoger dinero en efectivo correspondiente al reintegro de gastos de su entonces marido y del exministro Ábalos, que en ocasiones adelantaba Koldo García.
Y también el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero. Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según la UCO; Uriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad.
¿Contestará la exmujer de Koldo sólo a la abogada de su expareja?
La exmujer de Koldo, Patricia Uriz, tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen, precisamente por estar investigada en la Audiencia, si bien lo previsible es que responda al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor.
Los citados hoy en el Supremo
La sesión comenzará a las 10:00 horas. Estos son los citados hoy en el Supremo:
- Josefa Pérez García, trabajadora de Ineco
- Manuel Pérez Vilariño, amigo de Víctor Ábalos
- Israel Pilar Ortiz, empresario cercano a Aldama
- Claudio Rivas Ruiz Capillas, empresario y propietario de Villafuel
- Manuel Salles Carceller, empresario investigado en el caso hidrocarburos que contrató a Koldo tras su salida del Ministerio
- Javier Serrano Costumero, socio de Aldama
- Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García
- Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras
La segunda semana arranca con la declaración de la exmujer de Koldo y el exdirector de Carreteras
El Tribunal Supremo retoma hoy el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos.
Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.
Además de ella, está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.