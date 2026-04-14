Carlos Alcaraz reconoce el peligro de jugar en Barcelona: "No tengo miedo a decirlo"

El murciano, que ha requerido asistencia médica en su debut en el Conde de Godó, ha explicado tras el partido que "quizás esta semana es en la que tocaba descansar".

Carlos Alcaraz ha hecho saltar todas las alarmas este martes en su debut en el Conde de Godó. Con 5-4 y servicio para el finlandés Otto Virtanen en el primer set, el murciano ha pedido atención médica.

El murciano notó dolor en un resto y molestia al golpear con la derecha, por lo que requirió la entrada del fisio a pista para tratarle en su brazo derecho a la altura del antebrazo.

Afortunadamente, el número 2 del mundo solventó el partido en dos sets y ya está en octavos de final, pero con mucha precaución ya que en una semana debe estar en el Mutua Madrid Open.

Tras el partido, Alcaraz ha hablado sobre la exigencia de jugar en la Ciudad Condal dos días después de disputar la final de Montecarlo.

"La tierra es una de las superficies que más exige, encima ahora con viaje, condiciones distintas. Cuesta mucho adaptarse, hoy he hecho mi primer entrenamiento por la mañana y enseguida he saltado a competir", ha señalado.

Posteriormente, ha hablado sobre las molestias: "Siempre van saliendo pequeñas cosas en el cuerpo, vamos a ver con mi equipo qué hay, espero que no sea nada, ya he sentido este feeling alguna vez que otra y no ha ido a más, nunca ha acabado en nada serio. Vamos a intentar cuidarnos. En el segundo set he intentado cuidar más la derecha".

De hecho, Carlitos reconoce que sobre el papel, podría haberse saltado el torneo: "No tengo miedo a decir que quizás esta semana es en la que tocaba descansar. Jugamos un Masters 1.000 la primera semana, tenemos luego Madrid, Roma, son Masters 1.000, y luego Roland Garros. Esta semana es en la que tocaría descansar, pero Barcelona es un lugar muy especial para mí".

"Si el cuerpo me lo permite, voy a venir siempre que podamos para disfrutar del cariño de la gente. Ya que tenemos un torneo en Barcelona, que podamos venir y hacer disfrutar a mi gente", ha zanjado.