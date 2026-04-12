¿Se acerca el fin de Orbán? Hungría elige entre el ultra y el conservador Magyar con el voto joven como clave

¿Por qué es importante? Bruselas está más que pendiente en los que posiblemente sean los comicios europeos más importantes de 2027. Tras 16 años en el poder, la formación del primer ministro podría perder el Gobierno ante Tisza.

Victor Orbán podría enfrentar sus últimas horas como primer ministro de Hungría, ya que el país celebra elecciones cruciales. Los húngaros decidirán entre Orbán y el conservador Peter Magyar, quien, aunque similar en algunas políticas, promete un cambio. Las encuestas no favorecen a Orbán, y el voto joven se presenta como clave, especialmente en las ciudades. Los jóvenes, que representan una cuarta parte del electorado, podrían inclinar la balanza si deciden participar más activamente. Magyar busca acercarse a Bruselas, lo que lo hace atractivo para quienes desean un cambio. Las urnas, abiertas desde las 06:00, marcarán el futuro político de Hungría.

Victor Orbán puede estar ante sus últimas horas como primer ministro de Hungría. Porque toca votar en el país centroeuropeo. Porque es el día en que los húngaros y las húngaras están llamados a las urnas para decidir qué futuro quieren. Para decidir entre el ultra y el conservador Peter Magyar. Para, quizá, establecer un cambio en una nación que lleva 16 años bajo el gobierno del dirigente ultra.

Y es que, según las encuestas, no es el favorito. No es el candidato predilecto de una población que podría dar su apoyo a Magyar. Al Tisza. A un hombre y un partido que no distan en demasía de las políticas de Orbán. Porque la izquierda no ha llegado a Hungría. Porque ni está ni se la espera en unas elecciones en las que la formación gobernante puede ser desalojada del poder.

Todo va a depender de lo que pase en las ciudades. De lo que decidan los jóvenes. De un sistema electoral húngaro cuya fórmula premia a quien más votos tenga en según que distritos. Uno en el que Orbán metió mano hace años para dar más pesos a las zonas rurales de Hungría que estaban más cercanas a él. Ante eso, la clave está en los menores de 30 años.

En quien representa a una cuarta parte del electorado. En un grupo de personas que, tradicionalmente, se ha quedado en casa. Que no ha acudido a votar como sí lo hace la población más mayor que suele optar por la opción más conservadora.

El voto joven, clave

Pero los jóvenes pueden tener la llave para el cambio de Gobierno. Porque tienen motivos para votar. Porque Orbán ha sacudido Hungría con políticas sociales en las que ha puesto el foco a una perseguida comunidad LGTBI. Con una política exterior afín a Rusia con Putin y Trump como aliados y amigos y con un 'no' a Ucrania. Con tensiones con la UE. Con una serie de decisiones que podrían llevarle a perder las elecciones.

Y no porque el Tisza sea especialmente diferente, pues su posición con Ucrania es prácticamente la misma y Magyar no ha dejado clara su opinión con respecto al colectivo LGTBI. Sí quiere acercarse a Bruselas, pero lo que hace que la formación sea atrayente y atractiva es que todo lo que orbita a su alrededor suena a nuevo.

Con la socialdemocracia teniendo un carácter residual en el país, Magyar ha aunado su voto potencial ante la obligación de llegar al 5% y el poder con el que cuentan las circunscripciones, el Tisza aparece como favorito en las encuestas ante la formación de Orbán.

Las urnas, abiertas desde las 06:00

Los colegios electorales húngaros ya han abierto sus puertas en las que posiblemente sean las elecciones europeas más importantes del año. Las urnas han abierto a las 06:00 de la mañana hora peninsular de España para dar paso a 13 horas de votación.

De ganar Magyar, el voto de la diáspora va a ser crucial para saber cuánta diferencia saca al todavía primer ministro. Necesita una victoria holgada para, como prometió, atacar de frente a las estructuras de poder configuradas por Orbán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.