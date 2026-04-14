"Lo he ido siguiendo y..."
El elogio supremo de Carlos Alcaraz a Rafa Jódar
El número 2 del mundo ha calificado de "impresionante" lo logrado por el joven jugador de solo 19 años este 2026.
Tras vencer a Otto Virtanen en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz ha comparecido en rueda de prensa y, entre otros temas, le han preguntado por Rafa Jódar.
La joven sensación del tenis español también debutó con victoria en Barcelona 'barriendo' a Jaume Munar por 6-1, 6-2.
Y Carlitos se ha deshecho en elogios hacia su compatriota: "Para mí Rafa es un gran jugador, si te soy sincero. Lo he ido siguiendo y creo que ha entrado en el circuito muy rápido".
De hecho, el número 2 del mundo ya era consciente del nivel de Rafa desde hace meses: "Ya vi de lo que era capaz cuando fue sparring de la Copa Davis. Luego, en Australia este año pude jugar un set de entrenamiento con él, y pude ver más el nivel que tenía. Desde Australia hasta ahora lo que ha conseguido ha sido impresionante".
Además, ha destacado su actitud: "Me alegro muchísimo por él porque se le ve un chico excepcional, tanto dentro como fuera de pista, con unos valores increíbles y sobre todo muy tranquilo fuera de pista. Le deseo todo lo mejor".
De hecho, el murciano ha desvelado que suele estar muy pendiente de él: "Siempre que ha jugado bien, que gana un torneo, que hace un buen resultado, intento felicitarle y me alegro mucho".
Por último, ha incidido en la competitividad que hay entre los chicos de su edad como un factor a favor: "Yo creo que también le ayuda mucho el hecho de que tenga jugadores muy jóvenes de su edad, como por ejemplo Landaluce, que para mí también es un jugador impresionante, que tuve la oportunidad de entrenar con él antes de irme a Montecarlo".
"Creo que ellos dos se van a ayudar mutuamente para seguir mejorando y llegar para arriba, que tiene un gran futuro", ha zanjado.