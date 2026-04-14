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"Admiro la mentalidad"

El elogio de un piloto de Fórmula 1 a Marc Márquez: "Está dispuesto a asumir grandes riesgos..."

Arvid Lindblad, piloto de 18 años de Racing Bulls, ha incluido al eneacampeón del mundo en su lista de ídolos deportivos.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Aprovechando el parón de un mes de Fórmula 1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio, Arvid Lindblad ha concedido una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport'.

Entre otros aspectos, el piloto de 18 años, el más joven de la actual parrilla de la F1, ha señalado quiénes son sus cuatro ídolos deportivos.

Sobre el primero no ha tenido dudas: "Mi referente es, sin duda, Lewis Hamilton, que debutó en la máxima categoría el año en que nací y ganó muchos títulos cuando yo empecé a interesarme por este deporte".

También ha mencionado a Michael Jordan y Kobe Bryant, pero llama la atención la inclusión de Marc Márquez.

"También siento un enorme respeto por Michael Jordan, Kobe Bryant y Marc Márquez, de quienes admiro la mentalidad", ha señalado.

De hecho, destaca un aspecto que está en el ADN del ilerdense: "Están dispuestos a asumir grandes riesgos con tal de conseguir la victoria".

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