¿Señala Stroll a Newey por los problemas del Aston Martin?: "Es una combinación de cosas..."

El piloto canadiense se ha expresado acerca de la difícil situación durante este arranque de año en Silverstone, indicando donde estarían las flaquezas del AMR26.

La situación en Aston Martin está siendo muy complicada este inicio de 2026. El equipo de Fernando Alonso está teniendo muchos problemas para desarrollar un coche fiable e incluso terminar las carreras se ha vuelto todo un reto para el asturiano y su compañero Lance Stroll.

El AMR26 diseñado por el legendario Adrian Newey cuenta también con un nuevo motor Honda, dos creaciones que no están funcionando bien en conjunto.

Sobre estos obstáculos ha tenido unas palabras Stroll, que ya confirmaba que el coche de este año "no es muy competitivo" en unas declaraciones previas a su debut en el GT World Challenge Europa. "Creo que (el problema) es una combinación entre la potencia y el coche", expresaba ante los medios antes de profundizar en la situación.

"Definitivamente estamos perdiendo inmensas cantidades de tiempo en las rectas, pero tampoco somos los más agresivos en las curvas, así que es una combinación de cosas", explicaba Stroll sobre el diseño de Newey, que no terminaría de ser óptimo del todo. Estos días, en Silverstone, ya estarían aprovechando el parón (por el aplazamiento de Báhrein y Arabia Saudí) para continuar desarrollando el AMR26 con la mirada ya puesta en el ADUO.

"El progreso en Fórmula 1 nunca es lo suficientemente rápido, ahora mismo no hay progreso... No hemos tenido mucho tiempo para introducir cosas en el coche en términos de desarrollo pero tenemos un plan para los próximos meses", añadía Lance para concluir.

Una situación completamente nefasta para Fernando Alonso y su equipo, que se encuentran aún en la búsqueda de las primeras noticias positivas de la temporada, que se están haciendo esperar.