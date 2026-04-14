La necesidad de sacrificar a 80 narcohipopótamos: del capricho de Pablo Escobar al problema en el ecosistema de Colombia

El contexto A Pablo Escobar se le metió entre ceja y ceja conseguir hipopótamos para su mítica Hacienda Nápoles y consiguió cuatro ejemplares que se han ido reproduciendo hasta llegar a los 200.

Entre los muchos caprichos que tuvo Pablo Escobar estaba tener hipopótamos en su finca de Colombia. Se llevó cuatro y esos cuatro ejemplares se han multiplicado hasta crear un enorme problema en el ecosistema colombiano. 200 ejemplares que lo están destrozando todo. Y la solución a la que han llegado es matar alrededor de 80.

A Pablo Escobar se le metió entre ceja y ceja conseguir hipopótamos para su mítica Hacienda Nápoles, esa en la que montó un auténtico zoológico privado. Y lo que empezó como un capricho excéntrico del narcotraficante, más de 40 años después, se ha convertido en un problema ambiental en Colombia.

"Esto de acá se lo inventaron los ganaderos para que los hipopótamos no les dañaran los cercos", comenta un paisano acerca de un alambre de espino para evitar el desplazamiento de los hipopótamos.

Escobar introdujo ilegalmente desde África, cuatro ejemplares: tres hembras y un macho. Y el curso natural de la vida se abrió paso hasta ahora, cuando son 200 hipopótamos campando a sus anchas por el río Magdalena.

Según las estimaciones para 2030, se llegaría a los 500 hipopótamos. Trataron de esterilizarlos como primera medida, pero a estos enormes animales no es fácil identificarles el sexo. También se ha intentado devolverlos a países aptos, pero al haberse reproducido entre ellos, tienen daños genéticos visibles que impiden su reintroducción en otros hábitats.

El plan ahora es sacrificar a 80 de ellos. "Sin esta acción, es imposible controlar la población", justifica Irene Vélez, ministra de Medio Ambiente de Colombia.

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