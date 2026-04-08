El exfutbolista Sergio Sánchez se sincera con Pedrerol en 'El Cafelito': ¿Fue duro su cambio de vida?

El exjugador de Espanyol, Sevilla y Málaga ha recordado lo difícil que fue afrontar que ya no seguiría en activo.

"Te sientes sin identidad, sin magia"

"Dejarlo de golpe es una de las cosas más duras que puede vivir un deportista": así responde Sergio Sánchez cuando Josep Pedrerol le pregunta si fue duro su cambio de vida.

En 'El Cafelito', el exjugador de Espanyol, Sevilla y Málaga recuerda cómo fue el siguiente capítulo tras retirarse hace seis años.

"Es toda tu vida con esa sensación cada semana. De repente es silencio. ¿Qué hago?", explica.

"Te sientes sin identidad, sin magia. El fútbol te transmite una sensación de validación. Cuando dejas de ser futbolista, ¿tú que eres?", añade.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Sergio Sánchez afirma que aprendió una lección que aún sigue aplicando: "Estoy aprendido a vivir con pausa".