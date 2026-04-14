La imagen del misterioso zulo hallado en la casa familiar de Óscar: el sótano que podría cambiar el caso Esther López

Los detalles Por el momento se desconocen las dimensiones y qué pudo guardar Óscar Sanz en su interior, pero era un habitáculo situado bajo una litera del que la Guardia Civil no se percató en la inspección.

Un sótano, oculto y tapado por un suelo de baldosas, al que se accede por una escalera metálica de siete peldaños y colocado debajo de una litera. Así era el zulo descubierto en la casa familiar de Óscar, el único investigado por el crimen de la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid).

Con una pared de ladrillo, aún conserva la escalera de metal para bajar. Por el momento se desconocen las dimensiones y qué pudo guardar Óscar Sanz en su interior. Es el último misterio del crimen de Traspinedo: la Guardia Civil lo inspeccionará si así lo pide el juez.

El propio acusado, en libertad a la espera de juicio, se defiende. "Desde que fueron, habría que preguntarles a ellos qué fueron a hacer allí cuatro días", afirmaba en Ahora Sonsoles. Óscar se refiere a los cuatros días, hace justo cuatro años, en los que la Guardia Civil inspeccionó su casa. Entonces no lo sabían, pero debajo de una habitación estaba este zulo.

El que encontró el nuevo dueño al hacer una obrar reciente. Tuvo que levantar el suelo y sin sospechar lo que había debajo. "No me extraña porque eso no se veía: está lleno de agua. Es una bodega que se ha tapado. Sabía que estaba tapada hace 20 años. No lo sabía ni quien la compró", asegura Emilio, vecino de la localidad.

Así lo confirma también la UCO, que ha explicado que el sótano estaba solado desde hace unos 20 años como un suelo normal de baldosas, motivo por el que los agentes no se percataron de él durante las examinaciones del lugar. No se descarta que lo vuelvan a inspeccionar, aunque esa decisión corresponderá a que la Audiencia de Valladolid realice una petición.

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