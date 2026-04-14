Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"

Los detalles El presidente del Gobierno está "convencido" de que "el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio" y por ello mismo ha decidido "no decir más".

Pedro Sánchez no tiene dudas de la inocencia de su mujer, Begoña Gómez, pese a que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesarla. Tanto es así que ha afirmado que está "convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio".

Este lunes, el magistrado dio el paso de procesar a Begoña Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Y, en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, lo está porque Peinado ve indicios de cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Este movimiento judicial ha pillado tanto a Begoña Gómez como al propio Pedro Sánchez de viaje oficial en China y ha sido este martes cuando el líder del Ejecutivo nacional se ha pronunciado por primera vez ante las preguntas de los periodistas.

"Ayer conocimos esta nueva noticia. Yo lo he dicho siempre. Lo que le pido a la Justicia que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir más", ha explicado el presidente del Gobierno desde China.

Una respuesta que ha reafirmado al ser preguntado en una segunda ocasión por el tema, sin querer incidir más en el mismo.

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