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Con el Mutua Madrid Open en una semana

Tremendo susto de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó: se temió lo peor

El número 2 del mundo requirió de la entrada del fisio a pista durante el primer set debido a unas molestias en la muñeca derecha.

Tremendo susto de Carlos Alcaraz en el Conde de GodóTremendo susto de Carlos Alcaraz en el Conde de GodóRedes

Con 5-4 y servicio para el finlandés Otto Virtanen en el primer set de su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz ha pedido atención médica.

El murciano notó dolor en un resto y molestia al golpear con la derecha, por lo que requirió de un tiempo médico.

El fisio entró a pista y le trató en su brazo derecho a la altura del antebrazo, donde justamente se lesionó hace dos años durante la gira de tierra batida.

"Puedo jugar bien", le dijo el murciano mientras le colocaba un vendaje en la muñeca derecha.

Afortunadamente, a pesar del susto mayúsculo, el número 2 del mundo pudo continuar y terminó ganando el partido. Eso sí, con el Mutua Madrid Open a una semana, deberá cuidar mucho y muy bien esa zona.

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