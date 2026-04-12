El día más frío de este 'mini invierno de abril' deja lluvias, viento, nieve y 13 comunidades en alerta

El contexto La Aemet ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.

Abril comenzó con un clima soleado, pero un frente frío y una borrasca en el Mediterráneo han causado un notable descenso de temperaturas y lluvias en gran parte de España. Las tormentas afectaron especialmente a Granada, registrando múltiples incidencias sin daños importantes. La DANA se desplaza hacia el Mediterráneo, manteniendo la inestabilidad en el sureste. La Aemet ha activado avisos meteorológicos en 13 comunidades por lluvias, tormentas, viento y nieve. Las temperaturas han bajado significativamente, con máximas de 25ºC en Sevilla y mínimas de 1ºC en Lugo. Se espera un aumento gradual de temperaturas a partir del lunes.

Abril había comenzado con un clima de lo más soleado, que nos acercaba cada vez más al verano. Sin embargo, el paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, ha provocado un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la Península.

Las tormentas descargaron con fuerza este sábado sobre todo en el área metropolitana de Granada, donde se registraron una treintena de incidencias, aunque no hubo daños importantes. Asimismo, en Andújar (Jaén) se recogieron 43 l/m2, 27 l/m2 en Charilla (Jaén) y 20 l/m2 en Granada capital. La DANA se desplaza ya hacia el Mediterráneo y se aleja de la Península, pero continuará dejando inestabilidad en el sureste.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos meteorológicos en 13 comunidades autónomas por fenómenos de distinta naturaleza, con especial incidencia de lluvias y tormentas en el este y sur peninsular, viento en varias regiones y nieve en zonas de montaña.

En concreto, ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.

Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.

En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.

En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos contormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.

La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores y descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este se establecerá entre 1.500 y 1.800 metros, con posibles nevadas débiles. Son probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con bajadas notables de las máximas en Baleares y en el centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarias en el cuadrante nordeste. En cuanto al desglose de temperaturas por provincia, las máximas se registrarán en Sevilla (25ºC), Córdoba (23ºC) y Badajoz, Huelva y Málaga (22ºC). Por el contrario, las mínimas se darán en Lugo (1ºC) y en Burgos, León, Soria y Teruel (todas con 2ºC).

El viento soplará moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán. En Canarias, el alisio soplará fuerte con rachas muy fuertes.

En ruta hacia el calor

A partir de este lunes y sobre todo a partir del martes las temperaturas irán subiendo día tras día. Salvo en Baleares y en el suroeste, donde los termómetros bajarán más.

A su vez, el miércoles se dará una subida importante en buena parte del país, con valores por encima de los normales. A partir del jueves seguirán subiendo hasta alcalnzar las esperadas temperaturas veraniegas en casi todo el país.

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