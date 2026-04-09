Otro piloto busca ilusión fuera de la F1: Stroll correrá en GT y pide consejo a Max Verstappen

El piloto de Aston Martin ha hecho oficial que correrá este fin de semana en el GT World Challenge, y que recurrió al tetracampeón del mundo para que le dijese "con quién contactar".

Desde la implantación del nuevo reglamento de la Fórmula 1, muchos son los pilotos de la parrilla que han expresado sus quejas durante la pretemporada y el desarrollo de las primeras carreras del año. El principal artífice de las reclamaciones ha sido el piloto de Red Bull, Max Verstappen.

En concreto, el neerlandés ha tildado a la categoría como una especie de "Fórmula E con esteroides" debido a la gestión de las baterías eléctricas y la otra mitad del motor de combustión. A su vez, otros pilotos se han mostrado contundentes contra la normativa.

La principal consecuencia de las quejas ha sido el aún latente amago de retirada de Verstappen del 'Grand Prix' y su presencia en los circuitos de GT3, donde cuenta con un equipo propio. El tetracampeón corrió en Nürburgring-Nordschleife y no ocultó su satisfacción al poder correr sin impedimentos.

Sin embargo, Verstappen no es el único que está buscando disfrutar fuera de la F1. Lance Stroll, piloto canadiense de Aston Martin, ha confirmado que correrá este fin de semana en el GT World Challenge junto a Mari Boya y Roberto Merhi, y ha confesado que pidió consejo al de Red Bull.

"Tuve la idea cenando con Merhi en Japón y no había mucho tiempo para prepararlo, así que hablé con Max para que me dijese con quién contactar.No es como en la F1; aun con falta de experiencia, hay posibilidades de ganar", afirmó Stroll tras correr en Suzuka, en declaraciones recogidas por 'The Race'.

El piloto de Aston Martin, también crítico con el reglamento, no pudo acabar el GP de Japón debido a problemas con el motor del AMR26, obstáculo principal de la escudería británica este año, y decidió cambiar de competición durante el parón. Es por ello que contactó de forma "breve" con el tetracampeón y tomó una rápida decisión.