Pakistán acogerá la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán a finales de esta semana

El contexto Según anuncia Reuters, EEUU e Irán se volverán a sentar en la mesa de negociaciones en Pakistán. Lo harán a finales de esta semana o a principios de la semana que viene, cuando expira el alto el fuego en Oriente Medio. En cambio, según la agencia de noticias iraní IRNA, aunque Irán y Pakistán continúan el intercambio de mensajes, aseguran que no hay información sobre ningún acuerdo para celebrar la próxima ronda de conversaciones de paz.

EEUU e Irán se volverán a sentar en la mesa en Islamabad, Pakistán, para retomar las negociaciones. Según anuncia Reuters, la reunión tendrá lugar probablemente a finales de esta semana o, según fuentes iraníes, a principios de la semana que viene.

La reunión se celebrará días después de que la primera jornada de negociaciones acabara sin acuerdo. Tras 21 horas de diálogo, ambas partes se levantaron de la mesa el domingo pasado al haber quedado claras las diferencias entre los dos países.

De hecho, según ha publicado este martes 'The New York Times', la suspensión temporal del programa de enriquecimiento de uranio de Irán fue un punto de fricción clave entre ambas partes durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad.

Según funcionarios iraníes y estadounidenses citados por el medio, Teherán planteó detener estas actividades por un periodo de hasta cinco años, en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas, una propuesta que fue rechazada por la parte estadounidense.

Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.

Estuvieron "a centímetros" de un acuerdo

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que las partes estuvieron "a centímetros" de un acuerdo, pero acusó a Estados Unidos de haber mantenido una postura inflexible y sin concesiones al cierre de la sesión. "Cuando estábamos a punto de firmar el 'Memorando de Entendimiento con Islamabad', nos topamos con maximalismo, cambios de objetivos y bloqueo. Cero lecciones aprendidas. La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad", escribió en X el canciller iraní.

Pese a interrumpir las negociaciones, Pakistán ha insistido estos días en que se trata de un estancamiento temporal y ha asegurado que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la "dirección correcta".

"Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta", aseguró este lunes una fuente a Reuters. Sin ir más lejos, este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó calificar como un fracaso las negociaciones que encabezó el fin de semana.

En cambio, con el fin de la reunión, Trump decidió mover fecha y anunció un bloqueo naval de la marina estadounidense contra los puertos iraníes a partir de las 14:00 GMT del lunes. Tras la ofensiva, el líder de la negociación iraní aseguró que Irán "no se rendirá ante las amenazas" y se burló de las consecuencias que el bloqueo naval anunciado por Washington tendrá en el precio de los combustibles en Occidente.

Unas horas después de entrar en vigor el contrabloqueo del estrecho de Trump, el presidente de Estados Unidos aseguró que Irán se puso en contacto con EEUU para una nueva ronda de negociaciones. "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa", dijo el presidente.

Ahora, Pakistán asegura -según informa Reuters- de que EEUU e Irán se volverán a sentar en la mesa. Lo harán a finales de esta semana o a principios de la semana que viene, cuando expira el alto el fuego en Oriente Medio. En cambio, según la agencia de noticias iraní IRNA, aunque Irán y Pakistán continúan el intercambio de mensajes, aseguran que no hay información sobre ningún acuerdo para celebrar la próxima ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.