Ralf Schumacher no teme la retirada de Max Verstappen: "Vendrá otro en su lugar"

El expiloto de la F1 dice que es "completamente normal" que Max se quiera marchar de la competición: "Que tome la decisión que le haga más feliz".

El mundo de la Fórmula 1 reacciona a las continuas amenazas de Max Verstappen de marcharse de la competición. Y algunos le animan a hacerlo. Es el caso de Ralf Schumacher, que está convencido de que Red Bull encontrará otro piloto tan talentoso como él y que no pagarán su marcha.

En 'Motorsport', el hermano de Michael Schumacher le pide que se marche: "Me entristecería si Max se va porque realmente me gusta. Pero si se va, que se vaya... vendrá otro en su lugar. Si no quiere continuar, es completamente normal".

"El equipo encontrará a otro piloto. Puede que no esté al mismo nivel, pero el talento es muy amplio y la historia nos ha demostrado que, si tienes un coche competitivo, la mayoría de pilotos pueden ganar", dice el expiloto alemán.

Elogia a Isack Hadjar y cree que puede liderar el desarrollo del equipo Red Bull: "Pilotos como Hadjar están demostrando que tienen un nivel muy alto. Aunque todavía no lo veamos tanto en ritmo de carrera, en clasificación se percibe claramente. Si Verstappen quiere marcharse, debe tomar la decisión que le haga más feliz".

Entiende que se haya cansado de competir al máximo nivel: "Tras años viajando constantemente, llega un momento en el que empiezas a pensar: '¿No sería mejor pasar más tiempo con mi familia?'".

Con contrato hasta 2028, pero...

Max tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero podría romperlo en cualquier momento. Y si la F1 mantiene esta tendencia hacia lo eléctrico y la gestión de la energía, el piloto neerlandés apostará por otras categorías en las que sí se puede exprimir a los coches al máximo.