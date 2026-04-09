Cuando la detección precoz sale más rentable que curar: una mamografía cuesta menos de 30 euros frente a los más de 6.000 de una mastectomía

Los detalles María Varela pide al Gobierno adelantar los cribados de cáncer de mama a los 40 años, una medida que, además de beneficiar a las pacientes, a largo plazo podría ahorrar muchos costes a la sanidad pública.

María Varela, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 42 años, entregó al Ministerio de Sanidad 65.000 firmas para solicitar la reducción de la edad de los cribados de cáncer de mama a los 40 años. Su petición en change.org ya supera las 90.000 firmas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado disposición para adelantar los cribados a los 45 años. Actualmente, el protocolo recomienda pruebas entre los 50 y 69 años, aunque los diagnósticos en mujeres jóvenes han aumentado un 29% desde 1990. Adelantar los cribados no solo podría mejorar la detección temprana, sino también ahorrar costes significativos al sistema de salud. El costo de una mamografía es mucho menor comparado con el de una mastectomía. Algunas comunidades ya han adoptado medidas diferentes, como Melilla, que realiza mamografías desde los 40 años.

Hace apenas un mes, María Varela entregó al Ministerio de Sanidad 65.000 firmas pidiendo la bajada de la edad de los cribados de cáncer de mama a los 40 años, una petición publicada en change.org que ya acumula más de 90.000. Este jueves, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido a laSexta que está abierta a adelantarlos a los 45 años.

El protocolo de Sanidad indica que estas pruebas deben realizarse entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, un reciente estudio elaborado por 'The Lancet Oncology' advierte que desde 1990, los diagnósticos en mujeres de entre 20 y 54 años han aumentado un 29%.

Además de fomentar la detección temprana y poder evitar a las pacientes duros tratamientos o graves intervenciones como la mastectomía, las cuentas respaldan el adelanto de estos cribados, ya que a la larga podrían ahorrar dinero a la sanidad pública.

Según recopila el propio Ministerio de Sanidad, una mamografía cuesta unos 29 euros y una ecografía, unos 48. Sin embargo, la realización de una mastectomía cuesta de media 6.531 euros y en algunos casos puede superar los 34.000.

Pruebas por comunidades

Varela sabe lo que es tener cáncer de mama y su diagnóstico llegó a los 42 años, una edad en la que, según el protocolo del Ministerio, no es necesaria la mamografía. Por eso decidió luchar, para renovar dicho protocolo.

Cabe destacar que, partiendo de esa base, cada comunidad puede tomar las medidas que considere necesarias. Por ejemplo, la ciudad autónoma de Melilla hace mamografías desde los 40, como reclama Varela y es el territorio que antes empieza. Por el contrario, Galicia es la que hace cribados hasta más tarde, a mujeres de hasta 74 años.

La cuestión está en encontrar el equilibrio entre lo humano, evitar el mayor número de casos posibles, y lo rentable, que permite el mantenimiento del estado del bienestar.

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