Serio aviso de Alonso para el Gran Premio de Australia: "No podemos comprometer China"

El asturiano acabó 17º la primera 'qualy' del año, sin embargo el rodaje de este sábado ayudará a mejorar un AMR26 que podría estar "comprometido" para la semana que viene.

Fernando Alonso no ha sido capaz de superar la Q1 en la primera clasificación del año. El asturiano finalizó 17º y comienza así un Gran Premio de Australia que se antoja muy complicado para Aston Martin. Su compañero, Lance Stroll ni siquiera salió a pista y el español avisa para la carrera del domingo: "A la primera señal de que algo pueda ir mal, no nos podemos arriesgar y comprometer la semana que viene".

De esta manera confirmaba Fernando la pésima situación que están atravesando en Silverstone con el motor Honda. "Como dijo Adrian (Newey) ayer, estamos cortos de piezas, no es un secreto. Seremos muy flexibles en cada vuelta", aseguraba el bicampeón mundial, confirmando que aún no cuentan con baterías de recambio y el estado de la unidad de potencia sería "muy frágil".

"China es la semana que viene. Espero que podamos hacer tantas vueltas como sea posible, puede que incluso toda la carrera", declaraba Alonso en declaraciones a 'Dazn' revelando que prioriza el GP de la semana que viene.

Sobre los resultados de hoy aclaraba: "No cambia nada, quizá un poco en el garaje... los mecánicos han estado trabajando sin descanso y cambiando unidades de potencia día y noche durante las últimas seis semanas".

El asturiano acepta la crisis que está viviendo el equipo británico y trabaja en la solución: "Quizá eso sea suficiente para encender un poco la motivación de todos en el garaje. Y eso es probablemente parte de nuestro trabajo ahora como pilotos, mantener alta la moral del equipo en los momentos difíciles".