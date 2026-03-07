Mensaje de Honda tras la clasificación de Alonso en el GP de Australia: "Vamos en la dirección correcta"

La fábrica japonesa ha emitido un comunicado después del decimo séptimo puesto de Fernando en la 'qualy' de Australia analizando la situación y confirmando una mejora en el monoplaza.

Fernando Alonso ha estado a punto de volver a firmar una gesta impensable en la Fórmula 1. Por increíble que parezca, hubiera sido un logro que el asturiano se hubiera clasificado a la 'Q2' en el GP de Australia. Así de mal está el Aston Martin.

Todo en unas semanas en las que la tensión ha sido la gran protagonista. ¿El culpable? Un monoplaza excesivamente lento debido a un motor que no ha cumplido con las expectativas. Honda ha sido el gran señalado y, tanto Fernando como el jefe de Aston Martin, Adrian Newey, no han dudado en culpar a la fábrica japonesa del mal rendimiento del coche.

Desde hace ya días se trabaja día y noche, tanto en Honda como en Aston, para revertir la situación. Fernando se ha mostrado optimista tras firmar el decimo séptimo mejor tiempo en la clasificación. El bicampeón ha asegurado que aún no hemos visto en "potencial" del coche.

Honda también ha reaccionado a la clasificación de Alonso. La fábrica no duda de que, en la 'qualy' disputada en Albert Park, han dado un paso adelante en lo que al rendimiento del coche de Fernando se refiere.

"Hoy, en nuestra primera sesión de clasificación con Aston Martin, hemos dado un paso al frente con el coche de Fernando. Fuimos capaces de ver progresión desde el viernes hasta hoy gracias al duro trabajo que hemos llevado a cabo ambas partes tanto en la pista como en nuestras respectivas fábricas", asegura Shintaro Orihara, jefe de Honda, en un comunicado emitido por la propia escudería.

"Seguimos viendo signos en nuestros datos que muestran que las vibraciones en el motor han disminuido desde los test en Baréin y seguiremos trabajando duro en este tema", concluye Orihara.