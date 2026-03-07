Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha

Los detalles Pese a que Abascal asegura que nunca ha sido un "experto en telenovelas", lo que está ocurriendo a su alrededor, se parece demasiado. Las tensiones internas comenzaron cuando el exportavoz en el Ayuntamiento de Madrid protagonizaba titulares por negarse a entregar su acta.

Ceses, expulsiones, traiciones o despechos. Es lo que rodea a la formación que lidera Santiago Abascal, Vox, en las últimas jornadas, que se han convertido en una especie de telenovela tras la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith, hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y la apertura de un expediente disciplinario a José Ángel Antelo, quien fuera diputado en la Asamblea de Murcia y presidente del partido en la región.

Pese a que Abascal aseguró que nunca ha sido un "experto en telenovelas", lo que está ocurriendo a su alrededor, se parece demasiado. Las tensiones internas comenzaron cuando Ortega Smith protagonizaba titulares por negarse a entregar su acta en el Ayuntamiento de Madrid.

Ahora, Vox ha anunciado su expulsión definitiva del partido, además de suspenderle de militancia. El exportavoz es uno de los fundadores, lo que deja entrever que exista la relación que exista, nadie se libra del mantra al que se agarra su líder.

Respetar las normas

"Nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox, están obligados a respetar las normas internas de la formación. Sea el presidente, que soy yo, o el último afiliado y eso va a seguir siendo así. No hay más debate sobre este asunto", dijo este viernes Abascal.

Esta ha sido la única respuesta para los aludidos que ni ha sentado bien, ni parecen terminar de entender, tal y como expresó Antelo este jueves, que expuso que "todo el que está a su alrededor, lo acaba expulsando sin saber por qué".

El hasta ahora líder de Vox en Murcia también ha sido despachado convirtiéndose así en la última pieza de este drama repetitivo. "En Vox no hay ni un mínimo de democracia interna. Si tratas así, si funcionnas así, ¿qué pasa cuando llegues a un Gobierno nacional?", se plantea Antelo dudando sobre el futuro de la formación.

Asimismo, el murciano especula que todo lo que está pasando en el corazón del partido se puede deber a una lucha de egos. Mientras, Abascal continúa con su inminente purga y la ultraderecha sigue ascendiendo en España.

