'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump

¿Por qué es importante? El precio del barril alcanza ya los 92 dólares y es un 27% más de lo que costaba antes del comienzo de la ofensiva en Irán. Qatar prevé que el precio coste podría llegar a 150 dólares.

El estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio. Estados Unidos e Israel han atacado a Irán, que controla el estrecho y amenaza a los petroleros que no siguen sus "protocolos". Esto ha disparado el precio del crudo, que ha alcanzado más de 92 dólares por barril, un 27% más que antes del conflicto. En Qatar, se teme que el precio pueda llegar a 150 dólares debido a los ataques iraníes a barcos. Países del Golfo consideran detener la producción por falta de almacenamiento, mientras en Dubái la población se abastece de víveres ante el riesgo de escasez.

El Estrecho de Ormuz. El lugar por donde pasa el 20% del petróleo del mundo y que se ha convertido en clave en el conflicto en Oriente Medio. En los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán y, también, en la posterior respuesta iraní en países de la región. Y es que la nación persa, que dice que ese espacio está bajo su control, ha puesto el cerrojazo a los petroleros que no sigan los "protocolos" amenazando con atacarles.

Y esto ya se está notando en el resto del mundo. Porque el precio del crudo se ha disparado. Porque está experimentando su mayor subida en meses después de semanas y semanas de ascenso. Después de que Trump decidiera bombardear Caracas y capturar a Maduro. Desde entonces, al alza. En siete días desde el ataque a Teherán, esta subida se produce sin control jornada tras jornada.

El barril ya está en más de 92 dólares, lo que supone que es un 27% más que antes del ataque en Irán. Si la ofensiva no se detiene y sigue, el precio del petróleo subirá y subirá más todavía.

En Qatar, de hecho, apuntan a que el precio del barril podría llegar incluso a 150 dólares. El motivo, el riesgo que corren los petroleros. Porque desde que comenzó el conflicto Irán ha atacado al menos a 10 barcos en el Estrecho de Ormuz. Los dos últimos, el 'Louis P.' y el 'Prima'.

Ante esta situación, los países del Golfo ya piensan en parar la producción de crudo porque no tienen sitio donde almacenar los barriles.

Porque aunque Trump haya prometido proteger los barcos, con "un seguro contra riesgos políticos", lo cierto es que ya son muchas petroleras las que han cancelado sus operaciones.

Pero todo esto va más allá del petróleo. Porque en Dubái los ciudadanos están haciendo acopio de víveres y vaciando los supermercados ante el temor, ante el riesgo real, de que no lleguen los alimentos.

