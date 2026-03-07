Verstappen se va contra el muro en la primera vuelta de la clasificación: ¿fallo del Red Bull?

El neerlandés no ha iniciado con buen pie el primer gran premio de la temporada tras sufrir un accidente en la primera curva de la 'qualy', lo que no ha dejado nada contento al cuatro veces campeón mundial.

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha arrancado por todo lo alto con una primera clasificación en el Gran Premio de Australia que ha dejado mucho que comentar. Uno de los momentos más destacados de la prueba ocurrió nada más comenzar, cuando el cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen, acabó colisionando contra el muro.

No es habitual ver al neerlandés envuelto en accidentes, aunque en esta ocasión, poco pudo hacer el piloto de Red Bull. El RB22 sufrió un bloqueo en el eje trasero, lo que impidió a Max superar siquiera la primera curva del circuito. Sin completar ni una sola vuelta, Verstappen saldrá desde la 20º posición, solo delante de Carlos Sainz y Lance Stroll que no salieron a pista.

El segundo clasificado del año pasado lleva meses siendo muy crítico con elnuevo reglamento de la competición, que está dando lugar a una nueva era en la Fórmula 1. "Nunca me ha pasado algo así en mi vida... Es muy extraño. Es todo complejísimo y para ser sincero no ha sido divertido pilotar", comentaba el piloto tras la 'qualy'.

Su compañero, Isack Hadjar, sí que dejó buenas sensaciones. Entró en el podio, firmando un tercer puesto solo tras los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, los grandes ganadores de la prueba. Seguro que no entraba en los planes de Verstappen comenzar así, pero los tiempos de su compañero demuestran que no todo está perdido en Milton Keynes.

El neerlandés luchará por 'rascar' algún punto en la carrera del domingo e inicia de esta forma tan peculiar un 2026 que será toda una prueba para el gran campeón, que continúa en la misión de agrandar su leyenda en la F1 con más títulos.