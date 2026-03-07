Llamativa reflexión de un expiloto sobre la rivalidad Márquez-Acosta: "No hemos visto todavía..."

El expiloto Dennis Noyes ha ofrecido su análisis sobre este inicio de temporada 2026, destacando a los dos pilotos que podrían compartir 'box' en Ducati dentro de un año.

Pedro Acosta ha iniciado la temporada de MotoGP dando un golpe sobre la mesa situándose líder en la clasificación. El murciano fue el más rápido en la 'sprint' y consolidó el segundo puesto el domingo, solo tras un Marco Bezzecchi incontestable que mantuvo a la perfección su ventaja.

Pero sin duda, el piloto a batir en 2026 es Marc Márquez. El defensor del título y nueve veces campeón mundial sufrió un accidente en Tailandia, pero no sin antes demostrar una vez más su talento en una intensa lucha con el piloto de KTM y Jorge Martín, que le sirvió para colarse en el podio momentáneamente.

Sobre este duelo ha tenido unas palabras el analista y expiloto Dennis Noyes: "Creo que lo que tenemos por delante... No hemos visto todavía la carrera Márquez - Acosta". Prediciendo así el estadounidense el que puede ser uno de los duelos que marquen la cabeza de la clasificación este año.

"Si Tailandia es la realidad, sí que ha cambiado las cosas. Si Tailandia es un espejismo, ya lo veremos en Brasil", añadía también Noyes, respecto a la dinámica de superioridad que ha impuesto Aprilia en la primera carrera. El estadounidense hizo especial énfasis a que no hubo "ninguna Ducati en el podio".

"Ha habido una mejora mínima en el caso de Marc, menos de una décima. En otros años hemos visto una mejora gradual pero constante de los pilotos Ducati. Este año no ha sido así", explicaba en sus redes sociales.

Noyes lo tiene claro y se decanta totalmente por Acosta: "Siempre hay un piloto superior y uno menor sin un equipo. Pero este dominio de Pedro es total. Desde que él ha llegado ha sido el primero de la parrilla de su marca en cada ocasión, no puede ser casualidad".