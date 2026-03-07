Ahora

Nos cuenta cómo trabaja

Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia: es cantera y con sus manos realiza importantes restauraciones

Los detalles La mujer, de 35 años, señala que "se ancla la cantería a un trabajo de fuerza y no es así". "Desde mi punto de vista no tiene género este trabajo, es más técnica que fuerza", subraya.

Elena, cantera
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En la Plaza del Obradoiro, entre piedras medievales, y utilizando como herramientas cinceles, macetas y punteiros, los canteros devuelven al patrimonio su antiguo esplendor. Sin embargo, de momento, hay pocas mujeres. Una de ellas es Elena, de 35 años, quien señala que "se ancla la cantería a un trabajo de fuerza y no es así". "Desde mi punto de vista no tiene género este trabajo, es más técnica que fuerza", subraya.

Se trata de una profesión muy demandada en la que no hay paro. "De hecho, en la escuela, cuando ya estamos terminando, las empresas son las que llaman a la escuela en búsqueda de canteros especializados", indica Elena, a lo que añade que "llaman de obras como La Sagrada Familia", y que incluso "llegaron a llamar para la Catedral de Notre Dame".

La mujer cuenta que para ella, trabajar en una obra de arte como es el Parador Hostal de los Reyes Católicos en Santiago "es un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad". "Sobre todo, por la confianza que depositan en mí para poder trabajar en esto, porque es precioso y es muy necesario, tanto para la conservación de la historia como personalmente para cualquiera poder participar en ello", expresa. Además, Elena muestra cómo "elimina el musgo que le ha salido" a una gárgola "para después poder cepillar con más hincapié".

El trabajo de cantero también tiene una parte artística muy importante. "Nuestro trabajo aquí es aportarle una sensibilidad, un cuidado, un trato. No es picar sin más, sino romper con amor. Los canteros también somos escultores de la arquitectura", defiende Elena quien, con su trabajo, hace historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán suspende los bombardeos a los países de Oriente Medio, pero avisa con contraatacar si se les ataca desde allí
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. Vox exculpa a Guardiola y señala a Génova mientras Feijóo les acusa de hacer "una pinza" con los socialistas en Extremadura
  4. El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8M
  5. Los Bombers activan un helicóptero para la búsqueda del conductor desaparecido en el río Mogent, Barcelona
  6. Equipo de Investigación presencia una 'masterclass' de un gurú de la machosfera: "La mujer ha nacido para someterse al hombre"