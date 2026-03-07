Los Bombers activan un helicóptero para la búsqueda del conductor desaparecido en el río Mogent, Barcelona

Operativo de búsqueda de los Bombers tras la desaparición de un conductor en el río Mogent, Barcelona.

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña continuarán este sábado con la búsqueda del conductor de una furgoneta hallada entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès, Barcelona, tras un fuerte temporal de lluvia. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, activarán sus medios aéreos. El dispositivo ha estado activo toda la noche, con un relevo de dotaciones a primera hora. Participan unas 15 unidades, incluyendo subacuáticas, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), drones y perros de la unidad canina. La búsqueda se extiende cinco kilómetros aguas abajo desde donde el vehículo fue arrastrado.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 14:32 horas de este viernes y tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no localizaron a nadie en su interior.

El vehículo se habría desplazado 1,5 kilómetros desde el punto en que entró en la riera y ahora los efectivos han ampliado el radio de búsqueda.

