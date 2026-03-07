Ahora

Furgoneta anegada

Los Bombers activan un helicóptero para la búsqueda del conductor desaparecido en el río Mogent, Barcelona

Operativo de búsqueda de los Bombers tras la desaparición de un conductor en el río Mogent, Barcelona.Operativo de búsqueda de los Bombers tras la desaparición de un conductor en el río Mogent, Barcelona.BOMBERS
Los Bombers de la Generalitat de Cataluña activarán este sábado sus medios áereos (MAER), si las condiciones meteorológicas lo permiten, para seguir con el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que ha sacudido la comunidad.

Según apuntan en un mensaje en X este sábado, el dispositivo se ha mantenido activo durante toda la noche y a primera hora de la mañana se ha producido el relevo de dotaciones.

En el terreno trabajan unas 15, con unidades subacuáticas, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), los drones y los perros de la unidad canina.

La búsqueda se está llevando a cabo por el lecho del río, revisando márgenes y puntos vulnerables, desde el punto donde fue arrastrado el vehículo hasta cinco kilómetros aguas abajo.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 14:32 horas de este viernes y tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no localizaron a nadie en su interior.

El vehículo se habría desplazado 1,5 kilómetros desde el punto en que entró en la riera y ahora los efectivos han ampliado el radio de búsqueda.

