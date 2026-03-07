Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra la derecha por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado este sábado a Carlos Martínez, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en un mitin celebrado en Soria.

Sin pelos en la lengua, claro y conciso. Así es como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado sobre la guerra en Irán, atacado hace tan solo una semana por Israel y Estados Unidos, este sábado en un mitin celebrado en Soria, donde ha acompañado a Carlos Martínez, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Durante el evento, ha sido directo con las consignas que lleva en su campaña: "No a la guerra".

"Es muy fácil ser belicoso a cuenta del bolsillo de los demás", ha aseverado el líder del Ejecutivo. Así, asegura que protegerá a los españoles de las consecuencias del conflicto bélico en Irán. "Este es un sí a la paz, a la soberanía de la nación española", ha añadido.

De esta manera, ha insistido en que "es importante decirlo alto y claro porque la guerra de Irak duró en ocho años y se llevó la vida de más de 300.000 personas, muchas de ellas civiles".

"Aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española son los que hoy, en contra de la opinión, vuelven a defender la guerra en Irán demostrando que no aprendieron nada y que se equivocan en todo", ha reiterado el presidente, señalando que el comportamiento de PP y Vox es "grotesco".

