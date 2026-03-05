Ahora

¿Volverá en Wimbledon?

A Djokovic se le escapa que Serena Williams volverá a la competición... ¡y ojo a cómo se echa atrás!

"Va a volver", ha dicho un Novak Djokovic que sin querer ha desvelado el regreso de Serena Williams, algo que de momento no es oficial.

Djokovic

Serena Williams podría regresar al tenis profesional. Lo haría en Wimbledon. Eso es lo que se le ha escapado a Novak Djokovic ante la sorpresa del mundo del tenis.

"Va a volver", ha dicho Djokovic entre risas en la rueda de prensa de Indian Wells. Acababa de desvelar el futuro de Serena Williams sin querer.

Pero ante la sorpresa de los periodistas, Novak da marcha atrás: "No lo sé, no he hablado con ella. La sensación es que va a regresar. Yo en su lugar también lo escondería".

Esa sonrisa nerviosa le delata. Porque sin querer Djokovic ha dado la noticia más esperada en el mundo del tenis.

