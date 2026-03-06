Ahora

"Está funcionando"

Honda responde a Fernando Alonso y Newey por los problemas con el Aston Martin

Desde Sakura se han justificado con el desarrollo del motor del AMR26 tras las palabras del ingeniero británico, mientras Fernando se sigue mostrando optimista a pesar del negativo escenario del equipo.

Fernando Alonso test Bahréin 2026Fernando Alonso test Bahréin 2026Getty Images

La tormenta no amaina en Aston Martin. El último día antes de la primera clasificación del año, durante los libres de Melbourne, el AMR26 de Fernando Alonso sigue dando los mismos, y más, problemas que arrastra desde los test de Barcelona y Bahréin.

Adrian Newey ha señalado a Honda, encargada de desarrollar la unidad de potencia, como culpable de los problemas en Silverstone. Las baterías de la marca japonesa no logran adaptarse al chásis del británico, lo que resulta en un coche deficiente con problemas de vibraciones.

En Sakura no se han quedado callados y han respondido al jefe de Aston Martin. "Hay menos vibraciones en el motor", asegura la corporación, en palabras de su ingeniero jefe en pista, Shintaro Orihara, que se justifica tras los resultados del viernes.

"El segundo libre sirvió para ver los efectos de nuestras medidas. Con Lance (Stroll) y Fernando completando 31 vueltas, pudimos obtener los datos para determinar que los elementos implementados en Sakura están funcionando en pista", ha señalado.

Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante y el Gran Premio de Australia pinta muy mal para el asturiano, que tuvo que esperar a la segunda sesión de libres para rodar: "Identificamos un problema en la unidad de potencia del coche de Alonso y quisimos rectificar, pero no pudimos hacerlo a tiempo. Eso provocó que no saliese a pista para trabajar".

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez: "Con la misma determinación que decimos 'No a la guerra' en Irán, ayudamos a la defensa de Chipre"
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán ataca un petrolero de EEUU frente a las costas de Kuwait e Israel ataca el búnker militar del exlíder iraní Jamenei en Teherán
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  6. El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre la pasasela de El Bocal