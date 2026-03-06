Honda responde a Fernando Alonso y Newey por los problemas con el Aston Martin

Desde Sakura se han justificado con el desarrollo del motor del AMR26 tras las palabras del ingeniero británico, mientras Fernando se sigue mostrando optimista a pesar del negativo escenario del equipo.

La tormenta no amaina en Aston Martin. El último día antes de la primera clasificación del año, durante los libres de Melbourne, el AMR26 de Fernando Alonso sigue dando los mismos, y más, problemas que arrastra desde los test de Barcelona y Bahréin.

Adrian Newey ha señalado a Honda, encargada de desarrollar la unidad de potencia, como culpable de los problemas en Silverstone. Las baterías de la marca japonesa no logran adaptarse al chásis del británico, lo que resulta en un coche deficiente con problemas de vibraciones.

En Sakura no se han quedado callados y han respondido al jefe de Aston Martin. "Hay menos vibraciones en el motor", asegura la corporación, en palabras de su ingeniero jefe en pista, Shintaro Orihara, que se justifica tras los resultados del viernes.

"El segundo libre sirvió para ver los efectos de nuestras medidas. Con Lance (Stroll) y Fernando completando 31 vueltas, pudimos obtener los datos para determinar que los elementos implementados en Sakura están funcionando en pista", ha señalado.

Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante y el Gran Premio de Australia pinta muy mal para el asturiano, que tuvo que esperar a la segunda sesión de libres para rodar: "Identificamos un problema en la unidad de potencia del coche de Alonso y quisimos rectificar, pero no pudimos hacerlo a tiempo. Eso provocó que no saliese a pista para trabajar".