¿Nuevo dominio de Mercedes? La increíble diferencia en la clasificación del GP de Australia

La escudería alemana vuelve a brillar en la Fórmula 1 con un doblete que asusta al resto de competidores y aficionados.

Cada vez que un nuevo cambio de reglamento aterriza en la Fórmula 1 lo hace con la idea de agrupar a los equipos y conseguir una mayor igualdad en la parrilla. Sin embargo, no siempre se logra ese resultado.

Hace más de diez años, con la llegada de los motores V6, Mercedes dio un paso de gigante y se colocó en la cima de la Fórmula 1, iniciando uno de los mayores dominios de la historia de este deporte. Fueron desbancados por Red Bull en 2022, tras otro cambio de reglamento.

Ahora, en 2026, un nuevo giro a las normas vuelve a desencadenar un torbellino en la categoría reina. Una vez más, Mercedes parece haber dado con la tecla y comienzan la temporada dominando sin discusión.

Doblete de las 'flechas de plata' en la clasificación del Gran Premio de Australia, con una diferencia de 8 décimas con su siguiente perseguidor, el Red Bull de Hadjar. Una nueva era en la Fórmula 1 está a punto de comenzar.

"Sabíamos que había mucho potencial, pero hasta que no llegamos al primer sábado nunca se sabe. El coche se ha sentido bien. También han bajado las temperaturas, que nos suelen ir mejor. Contento de que Kimi esté aquí, han hecho un gran trabajo en ese garaje", señaló Russell, 'poleman' en Melbourne.

Tal ha sido la superioridad que hasta Kimi Antonelli ha logrado la primera fila de parrilla con un coche sin configurar después de que el equipo consiguiera arreglarlo en tiempo récord tras el accidente en los FP3: "Ha sido muy estresante. Desafortunadamente en los Libres 3 me he ido contra el muro, pero los mecánicos han sido los héroes hoy".

"Me han devuelto el coche y lo han puesto en pista... ni siquiera lo hemos podido configurar. Hemos salido sin más, es increíble poder estar en primera línea. Estoy muy contento con ello", concluyó.