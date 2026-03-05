La preocupante confesión de Stroll sobre su Aston Martin y el de Alonso: "Como electrocutarse en una silla"

El compañero del asturiano no se ha cortado a la hora de criticar el AMR26, que evidenció graves problemas en Bahréin, aunque afirma que ya trabajan en la solución y que espera un "futuro muy prometedor"

Las sensaciones previas al arranque de la temporada 2026 no han sido las mejores en Aston Martin. El coche desarrollado por Adrian Newey sufrió problemas en los test de Bahréin, concretamente producidos por unas vibraciones que generaba el AMR26 que dañaron la batería del motor Honda. Unos problemas que desde Silverstone trabajan para solucionar antes de Melbourne, pero que se espera que lleguen a lo largo de la temporada.

La Fórmula 1, con la nueva normativa, estrena una nueva regla que permitirá a los equipos revisar sus unidades de potencia cada seis grandes premios, lo que permitiría al equipo británico y a la marca japonesa solucionar los problemas de rendimiento del nuevo monoplaza a lo largo del año.

"No tengo ninguna duda en cuanto al chasis. Podemos introducir mejoras y ser más competitivos cada semana, y lo mismo ocurre con el motor. Solo tenemos que encontrar más potencia y, cuando todas las piezas encajen, estoy seguro de que podremos estar donde queremos estar", declaraba Lance Stroll para 'F1 TV'.

Ya que, aunque para Fernando Alonso no supongan un dilema demasiado grave, para su el hijo de Lawrence Stroll, son una molestia muy evidente: "El coche se desmoronaba con ese nivel de vibraciones. No sé cómo se podría comparar. Sería como electrocutarse en una silla o algo así, y no estaría muy lejos. Es una vibración muy incómoda y es malo para el motor, pero también es malo para las personas que están dentro del coche".

Y espera que para los Libres 1, puedan aliviar estas sensaciones: "No está bien. Estamos intentando solucionarlo. Tenemos algunas ideas para esta semana con las que resolver algunos de esos problemas". Asegura también que "nadie está contento con la situación actual", y el objetivo a largo plazo es "ser más competitivos".

Stroll no quiere señalar a Honda y afirma que "todos necesitan mejorar en todas las áreas". Sin embargo, evidenció sus dudas respecto al AMR26, y dejó entrever unas malas sensaciones: "Algunas temporadas te subes al coche y es mágico, pero otras temporadas te subes al coche y es una mierda. Solo tienes que aceptarlo y trabajar con lo que tengas".

Está por ver cómo resuelven estos problemas en Silverstone y Sakura. "Son tiempos difíciles" en Aston Martin, pero está claro que en la escudería británica cuentan con los nombres y herramientas suficientes para mejorar la situación. Lance Stroll no tiene dudas sobre la temporada y junto a Fernando, podrían demostrar que están para luchar por buenos resultados: "El futuro es muy prometedor. Creo que lo conseguiremos".