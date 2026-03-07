Sinner desvela su debilidad tras su debut en Indian Wells: "Necesito sentirme más seguro..."

El número dos del mundo avanza sin complicaciones en California, al mismo tiempo se detiene a comentar algunas de las "facetas de su juego" en las que debe progresar para "seguir mejorando como tenista".

Jannik Sinner sigue en busca de su primer título del año en el circuito ATP. El italiano no ha comenzado el año con buenas sensaciones tras ser eliminado en el Open de Australia y en Doha. Ahora, ha iniciado su andadura en Indian Wells venciendo cómodamente al checo Dalibor Svrcina.

Destacaba tras el enfrentamiento la "posición ideal" que atraviesa mentalmente, sintiéndose "muy fresco y con ganas de maximizar mi potencial y seguir mejorando como tenista". El transalpino se mostró sólido en la ronda de 64 y se impuso sobradamente por 1-6, 1-6.

Sorprendió más tarde en rueda de prensa: "La verdad es que me estoy esforzando mucho. He tenido muy pocos días libres desde hace meses y es habitual en mi rutina de entrenamiento hacer sesiones dobles".

El número dos del mundo demostraba así su ambición y disconformidad con cómo están yendo las cosas hasta ahora para él en 2026: "Siento que hay muchas cosas en las que puedo alcanzar un nivel superior".

"En un mundo tan exigente y competitivo como el tenis, siempre tienes que estar mejorando cosas y cambiando pequeños detalles porque los demás lo hacen permanentemente. Tengo eso muy presente en cada entrenamiento", aclaraba Sinner, que se enfrentará a Denis Shopalov en la siguiente fase del torneo. Para el exigente duelo ante el canadiense, destacó las áreas de su tenis a mejorar.

"Necesito sentirme más seguro aún en diversas facetas del juego, por lo que estoy pasando muchas horas en pista y me encuentro satisfecho de cómo lo estoy abordando. Pero también sé que debo mejorar mucho en el aspecto físico, por lo que estoy invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en el gimnasio", concluía el italiano. Unas sensaciones llamativas de Sinner, que se muestra vulnerable esta temporada, pero sin duda decidido a cambiar esta imagen.