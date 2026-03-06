El mensaje que Fernando Alonso no quería escuchar: "Pedimos a Honda que trabaje en 2027"

Newey asegura que Honda tardará bastante en solucionar los problemas con las vibraciones del AMR26, y señala que la potencia del motor de combustión para el 2027 debe ser el enfoque de sus socios.

Adrian Newey ha dado por sentenciada la temporada antes del GP de Australia. El ingeniero jefe de Aston Martin ve imposible que Fernando Alonso y Lance Strollpuedan "rodar con fiabilidad" después de encontrar problemas con las vibraciones del AMR26 y el motor Honda.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa de la FIA tras los entrenamientos libres 1 y 2, el británico ha confesado que las vibraciones del coche están "absorbiendo toda la energía en todas las áreas". Por ende, si no solucionan este inconveniente lo antes posible, pueden perder gran parte del calendario.

Ante esta situación, Newey ha asegurado que Honda ya está trabajando a contrarreloj para revertir este problema. "Creo que Honda tiene una acción muy clara para intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia", añade el laureado ingeniero.

Pese a su intención de solucionar el caos cuanto antes, Newey destaca que "no será una solución rápida, ya que implica proyectos fundamentales de equilibrio y amortiguación que deberán llevar a cabo".

Con estas palabras, Newey da por hecho que competir en 2026 es misión imposible, por lo que ya piensa en apostar por 2027 mano a mano con Honda. "Honda necesita empezar a trabajar en el motor del 2027, porque está claro que se necesita un gran avance en la potencia del motor de combustión para el 2027 y ese tiene que ser su único enfoque", concluye el ingeniero jefe de Aston Martin.