Llamativa reacción de Bezzecchi cuando le pregutan por Márquez: "El miedo..."

El italiano venció en la primera cita del año y no duda en comentar ahora la rivalidad con el "gran favorito". Cabe recordar, que Marc no pudo acabar la primera carrea del campeonato.

La temporada 2026 de MotoGP ha comenzado por todo lo alto para Aprilia. Marco Bezzecchitiene gran culpa de ello, fue líder en Tailandia, pero aún así prefiere mantenerse precavido por el momento. Marc Márquez, defensor del título, no pudo sumar puntos en la carrera del domingo tras un accidente, pero sigue siendo "el favorito", en palabras del italiano.

El ex de VR46 consolidó su "confianza mutua" con Aprilia tras renovar con el equipo italiano a inicios de año, "a pesar de venir de una temporada difícil". Sobre la forma de afrontar el reto que supondrá batir a las Ducati este año, ha tenido unas palabras para el 'Corriere Della Sera'.

"Si empiezas con miedo, empiezas derrotado", aseguraba el de Rímini, refiriéndose directamente a Márquez, con el que ya se ha medido cara a cara en pista. "Sin duda es el favorito; es el vigente campeón. Será una pelea difícil", reconocía el italiano a dos semanas de la próxima cita del calendario, el Gran Premio de Brasil.

También comentó sus sensaciones sobre el actual compañero de Marc y también italiano, Pecco Bagnaia, que apunta a compartir moto con Marco en 2027: "Somos muy buenos amigos, pero en la pista somos rivales".

La categoría reina del motociclismo se encuentra envuelta actualmente en un punto muy emocionante, con muchos pilotos dispuestos a demostrar su nivel y luchar por el campeonato. Entre todo el revuelo y rodeado de grandes figuras, el italiano busca hacer su propio camino: "Soy simplemente Marco Bezzecchi".