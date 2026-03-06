Mercedes carga contra el coche de Fernando Alonso: "Aston Martin decidió conscientemente a Honda"

Toto Wolff ha explicado cómo terminó la longeva relación entre los motores alemanes y Silverstone para iniciar una nueva etapa con la marca japonesa.

El desastre de Aston Martin no es indiferente a nadie en el 'paddock'. La escudería británica estrenará un motor Honda en 2026 después de 16 años trabajando conMercedes. Ahora, tras los evidentes problemas que la unidad de potencia japonesa está demostrando, Toto Wolff ha explicado cómo sucedió la separación de caminos de ambas marcas.

"No fue una decisión de Mercedes dejar de trabajar con Aston Martin, fue una decisión consciente convertirse en equipo oficial de Honda y por eso tuvimos que dejarles marchar", explicaba el director del equipo alemán.

Mercedes está demostrando una gran fiabilidad con sus motores durante las pruebas previas a Melbourne y Adrian Newey esquivaba responder si se arrepiente del cambio: "Estamos donde estamos con Honda. Obviamente, ahora nuestro objetivo es trabajar con Honda para llegar al mejor lugar posible".

Y continuaba con un preocupante mensaje en el que afirmaba que en Sakura el "único objetivo" actualmente debe ser "trabajar en el motor de 2027", sin haber comenzado siquiera esta temporada.

Todo apunta a que el 2026 para Aston Martin y Fernando Alonso ya estaría descartado y, a la espera de que varias mejoras puedan ser introducidas durante el año, la situación parece irreversible para los de Silverstone.