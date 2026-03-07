Fernando Alonso mantiene viva la esperanza: "Sabemos del potencial del coche, solo nos hace falta..."

El piloto asturiano solo puede ser 17º en la clasificación del Gran Premio de Australia a pesar de los problemas de Verstappen y Sainz.

"Ganar en Australia 2026". Estas fueron las palabras que Fernando Alonso sostuvo durante gran parte de la temporada 2025 para mantener la esperanza de cara al cambio de reglamento. Y lo cierto es que no parecía tan descabellado.

La llega de Newey al equipo de Silverstone dio alas de cara a este 2026. El artífice de múltiples monoplazas campeones del mundo por fin compartía equipo con Fernando Alonso. Sin embargo, todo ha acabado de la peor manera posible.

Con un motor Honda que no ha dado la talla, una vez más, Aston Martin ha llegado a Australia sin ningún tipo de opción. Son, según la clasificación, el penúltimo coche de 11. Es decir, la posición normal debería ser la P20 o P19. Es una catástrofe teniendo en cuenta toda la inversión y las ilusiones puestas en este proyecto.

Durante la primera 'qualy' del año, el piloto asturiano ha podido superar a los dos Cadillacs y aprovechar los problemas de Sainz y Verstappen para colocarse 17º. No ha pasado el corte, pero ya son dos puestos más por encima de lo que ya se consideraría "lo normal".

"Ha sido difícil. No hay secretos. Sabemos el reto que tenemos por delante. Seguimos teniendo el mismo déficit de potencia que ayer y ayer estábamos a cuatro segundos y hoy a dos, solo por dar vueltas. Sabemos del potencial del coche. Nos hace falta fiabilidad para desbloquear el potencial del chasis y luego mucho más tiempo para mejorar el motor", señaló el español.

Alonso mantiene la fe, aunque no va a ser fácil: "Para la carrera, al mínimo dato anómalo tendremos que parar para poder correr en China. Hemos tenido una sesión y media para rodar y hemos mejorado un segundo y medio el coche, solo por correr más. Pero luego nos quedan otros dos segundos que se antojan muy difíciles de recuperar. Es importante mañana seguir conociendo el coche y estar unidos".