Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU avisa a los iraníes con una "muerte segura" y amplía su lista de objetivos. "Van a recibir un golpe muy duro", ha señalado.

Donald Trump ha respondido a las promesas de Irán de no bombardear a países vecinos, a menos que sean atacados primero desde esos territorios. El presidente de EE.UU. ha emitido un mensaje amenazante en 'Truth Social', advirtiendo a Irán de una "destrucción total". Trump considera que el anuncio iraní es resultado de la campaña militar "sin cuartel" contra Teherán, iniciada el 28 de febrero, en la que murió Ali Jamenei, líder supremo iraní. A pesar del compromiso de Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han reportado incidentes recientes con misiles y drones iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán también ha anunciado ataques contra grupos kurdos en Irak.

Donald Trump ha reaccionado a las promesas de Irán. Al anuncio iraní de no volver a bombardear a los países de la región salvo que les ataquen antes desde dichos lugares. El presidente de EEUU, lejos de recoger el guante, ha lanzado un mensaje amenazante a la nación persa desde su plataforma 'Truth Social' y les avisa con una "destrucción total".

"Van a recibir un golpe muy duro. Se han portado muy mal, estoy considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no eran un objetivo", ha afirmado el republicano en redes sociales.

Y es que Trump ve el anuncio iraní como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" iniciada el 28 de febrero contra Teherán: "Están siendo golpeados brutalmente. Se ha rendido ante sus vecinos".

"Han prometido no volver a dispararles. Lo han hecho gracias al implacable ataque de Estados Unidos y de Israel", ha indicado Trump en su mensaje.

El republicano, en ese sentido, ha añadido que es "la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", asegurando además que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña.

Según dice el magnate neoyorquino, Irán ha dejado de ser "el matón de Oriente Medio" y se ha convertido en el "perdedor" de la región: "Así seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Todo, tras el discurso televisado de Masud Pezeshkian, presidente de Irán, de no bombardear más a sus vecinos. Tras, incluso, disculparse con ellos ante los ataques en respuesta a la ofensiva contra Teherán del 28 de febrero en la que murió Ali Jamenei, líder supremo del país, y que contabiliza ya más de 1.000 muertos según el país persa.

"El Consejo de Liderazgo en funciones ha aprobado que no se van a llevar a cabo más ataques ni tampoco se van a disparar más misiles, a menos que haya un ataque contra Irán que se origine en esos países", ha informado.

El dirigente de Irán ha dejado entrever que esa estrategia se adoptó en un momento de caos: "Es necesario pedir disculpas. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes habían muerto en esa brutal agresión".

Sin embargo, a pesar de su anuncio, Arabia Saudí ha denunciado que Irán ha lanzado al menos un misil balístico y cuatro drones que han interceptado. Además, Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que han contenido "con éxito" un "incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado más ataques contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí.

