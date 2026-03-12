Russell asegura que la superioridad de Mercedes "no es comparable a 2014" y señala a sus principales rivales

El actual líder de la Fórmula 1 niega las comparaciones con 2014 y concluye que la diferencia "viene del coche", por lo que la diferencia con sus rivales no sería tan amplia.

La primera cita del calendario 2026 de Fórmula 1 ha dejado una conclusión clara: Mercedes actualmente está muy por encima del resto. Así lo demostraron George Russell y Kimi Antonelli en pretemporada y durante el fin de semana en Australia, marcando los mejores tiempos y ocupando las posiciones más altas en cada carrera.

Sin duda Toto Wolff ha dado con la clave para desarrollar el W17 más competitivo con el nuevo reglamento. La normativa que estrena la competición da inicio a una nueva era en el 'Gran Circo' y como ya ocurriera en 2014, la escudería alemana se posiciona muy por encima del resto. Algo que el piloto británico ha comentado recientemente, como recoge 'Motorsport'.

"No es comparable a 2014 porque Mercedes tenía una gran ventaja en la unidad de potencia frente a todos los demás fabricantes. Y no había ningún equipo con motor Mercedes que pudiera competir. Ahora, el ganador de los últimos dos mundiales ha sido un coche con un motor Mercedes en la parte trasera", aseguraba el actual líder de la competición. De esta manera afirmaba que tanto Lando Norris como Oscar Piastri estarían en igualdad de condiciones con el equipo alemán en cuanto al motor: "McLarenes capaz de luchar contra nosotros".

Posteriormente, Russell analizó a sus principales rivales en la lucha por el título: "Ferrari y Red Bull parecen haber creado un motor muy cercano a lo que tenemos". Y predijo una futura pelea con Verstappen y Isack Hadjar: "La brecha se cerrará rápido. Max no estuvo en la pelea la semana pasada y su compañero se clasificó tercero, así que se podría esperar que también estuviera en la pelea con un sábado normal".

Luego, el piloto quiso desviar el foco y se centró en el coche desarrollado por Wolff y su equipo: "Las diferencias parecen venir del coche. Hemos hecho un monoplaza muy bueno. Se habla mucho del motor y, por supuesto, el motor es genial, pero el coche también es fantástico y eso no se le está dando la importancia que merece".

Y para concluir, el cuarto clasificado de 2025 aseguró que "muchos equipos no optimizaron la clasificación", siendo esta la causa de la superioridad de Mercedes: "Fuimos los más rápidos en las vueltas de salida y en todas las curvas y claramente acertamos con la gestión energética". Luego cerraba con un análisis final de Melborune y su lucha con Charles Leclerc y Lewis Hamilton: "El domingo mostró el verdadero ritmo de los equipos. Ferrari hacía los mismos tiempos de vuelta que nosotros. Creo, aunque no estoy seguro, que podríamos haber ganado la carrera si ellos hubieran parado cuando lo hicimos, pero sinceramente creo que habría sido una gran pelea".