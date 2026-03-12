El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques contra Ormuz

El contexto El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial, ha sido objeto de varios ataques en las últimas horas, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí entre los afectados.

El precio del petróleo Brent superó nuevamente los 100 dólares por barril debido a ataques en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Este jueves, el Brent subió un 8,31 %, alcanzando los 100,29 dólares en Asia, tras cerrar en Londres por debajo de los 92 dólares. La Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, el mayor volumen desde 1974, para mitigar el impacto de la interrupción del tráfico marítimo. Los ataques afectaron a barcos de diversas nacionalidades. El petróleo WTI también experimentó un alza significativa. Las bolsas asiáticas abrieron en rojo tras ganancias previas.

El precio del brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.

El barril de petróleo de brent subía este jueves un 8,31 % alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.

El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, ha sido objeto de varios ataques desde el miércoles, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí entre los afectados. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares el barril. Las bolsas asiáticas volvieron a abrir en rojo este jueves, después de jornadas de ganancias moderadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.